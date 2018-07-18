بوابات أبوظبي الإلكترونية ترحب بالرئيس الصيني باللغتين العربية والصينية

المصدر: اشرف جمال - أبوظبي

رحبت إمارة أبوظبي بزيارة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بنشر عبارات ترحيبية عبر بوابتها الالكترونية المنشرة على مداخل أبوظبي والطرق الرئيسية.

وتضمنت العبارات الترحيبية والتي نشرت باللغتين العربية والصينية "الإمارات ترحب بفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية" و "مرحباً".

ويذكر أن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يبدأ زيارته لدولة الإمارات اليوم الخميس في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات أطلقت أمس الثلاثاء فعالية "الأسبوع الإماراتي الصيني" الجاري بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني، ويشمل الأسبوع الإماراتي الصيني عدداً من الفعاليات منها إطلاق "أسبوع الأفلام الصينية" ويتضمن عرض خمسة أفلام على مدى أسبوع ومعرض الكتاب الصيني وعرض عدد من الأعمال الفنية الاماراتية الصينية المشتركة والفعاليات التراثية للبلدين.