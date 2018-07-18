15 مشكلة رئيسة تعانيها الأسرة في المجتمع الإماراتي

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

كشفت دراسة اجرتها وزارة تنمية المجتمع ان الاسرة في المجتمع الاماراتي تعاني من 15 مشكلة رئيسة تتضمن المشكلات المالية، وسوء ادارة عمليات الإنفاق، الانشغال عن العائلة بالأصدقاء، عدم تحمل المسؤولية، اهمال الازواج كل للآخر، الاختلاف في الآراء، و تعدد الزوجات، وكذلك ، انعدام الحوار بين الآباء والأبناء ، الاهمال و الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي بين الزوجين حديثي الزواج ، والسكن المشترك مع أهل الزوج، الطلاق السابق للرجل، تدخل الأهل في حياة الزوجين وتدخل أم الزوج في حياة الزوجة، والخيانات، ، ومشكلة الهجر، بالإضافة الى المشاكل بين الاخوة نتيجة تدخل الاقارب وعدم تحمل أحدهم او جميعهم المسؤولية تجاه عائلته.

وأظهرت الدراسة التي اجرتها الوزارة لرصد مدى الاقبال على مناقشة المشكلات الاجتماعية والقدرة على حلها عبر الحوار الهاتفي، ان النسبة الاعلى لطالبي الخدمة هم من النساء العاملات في الفئة العمرية بين الـ 20 عاما وال 40 عاما.

وأطلقت الوزارة قبل أيام مبادرة "تآلف" بالتعاون مع من الجهات المعنية في الدولة لتقديم خدمة الاستشارات الاسرية مجانا لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وذلك سواء عبر الهاتف ومن خلال المقابلات الشخصية في 7 مراكز تنتشر على مستوى كل إمارات الدولة.