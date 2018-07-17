«طرق دبي» تفتتح نفقاً يربط بين شارعي المطار ومراكش

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات، الجمعة المقبل، النفق الذي يربط شارع المطار بشارع مراكش، بسعة مسارين، وسيسهم النفق في انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، الذي يخدم منطقة ذات كثافة سكانية، وتوجد فيها العديد من المدارس والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق نبيل محمد صالح، إن النفق جزء من مشروع تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع مراكش، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء وصلة مباشرة من الجسر المؤدي إلى وسط مدينة دبي، باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي، دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، إضافة إلى إنشاء جسر يؤدي إلى مبنى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (المقر السابق لمعرض دبي الجوي)، إضافة إلى إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، مؤكداً أن المشروع أسهم في خفض زمن الانتظار على التقاطع من سبع دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة.

وأضاف أن الهيئة افتتحت على مراحل جميع الجسور على تقاطعات شارع المطار، الذي تضمن تطوير أربعة تقاطعات، هي تقاطع الراشدية الذي تضمن تنفيذ جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، من خلال تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار.

والتقاطع الثالث شمل مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار.

أما التقاطع الرابع فشمل تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، من خلال إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد، لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء، دون الحاجة إلى الانتظار في الإشارة الضوئية، وإنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه جسر القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، وأسهم المشروع في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء بشكل ملموس وحل مشكلة الازدحام الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، والمركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء.