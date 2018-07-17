إجراءات ترخيص جديدة للمقطورات الخفيفة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

أعلن القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، عن إجراءات جديدة بشأن ترخيص المقطورات الخفيفة وتسجيلها لمدة ثلاثة أعوام، اعتباراً من الأحد المقبل، بهدف تحقيق معايير السلامة في المركبة والمقطورة، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق. ويهدف النظام الجديد، حسب النعيمي، إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، ودعماً لمنظومة إسعاد المتعاملين عن الخدمات المتميزة التي ترتقي بالعمل الشرطي، ما يرضي المتعاملين كافة، ويذلل العقبات ويسهلها للجمهور.

وحث النعيمي السائقين على الحرص والالتزام بالتعليمات لتجنب المخالفات، وتفادي العقوبات المقررة على عدم التقيد واتباع التوجيهات الجديدة من حيث التسجيل، حرصاً على سلامتهم وحياتهم ومستخدمي الطريق.

من جهته، أوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، العقيد عادل علي الغيص، أن تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتجديد المقطورات الخفيفة، يشمل خمسة أنواع، وهي: نقل الأمتعة، ونقل القوارب، ونقل غرف النوم الخفيفة، ونقل الدراجات، ونقل الخيول، بحيث يكون التأمين بشكل اختياري حسب رغبة المالك.

وأكد أن الخدمة متوافرة بمحطة الفحص الشامل في منطقة الساعدي، وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن شرطة رأس الخيمة تسعى لاتخاذ كل السبل والتدابير، وتطوير إمكانات الشرطة الأمنية التي من شأنها أن تعزز نسبة الشعور بالأمن.