مليون سائح صيني زاروا الإمارات في 2017

المصدر: بكين ـ وام

تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بتعزيز وتقوية العلاقات في ما بينهما في جميع المجالات، ومنها التبادل السياحي، لما يتمتع به البلدان من مقومات جذب لكلا الطرفين على السواء.

نمو السياحة 5 أضعاف أسهم قرار دولة الإمارات الاستراتيجي، منح زوار جمهورية الصين الشعبية تأشيرة دخول عند وصول المطارات والمنافذ الحدودية، في نمو عدد الزوار من الصين إلى الدولة، ليصل إلى خمسة أضعاف. الإمارات وفرت كل وسائل الجذب للسائحين الصينيين، إلى جانب ما تتمتع به من معالم سياحية بارزة.

وأسهمت قوة تلك العلاقات في نمو ملحوظ في أعداد السياح الصينيين إلى الإمارات، بلغت نحو مليون سائح خلال عام 2017، وزيادة معدلات الاستثمار الاقتصادي والتجاري المتبادل بين البلدين، الذي وصل، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 50 مليار دولار.

وساعد على ذلك قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين، التي بدأت عام 1984، إذ افتتحت دولة الإمارات سفارتها في بكين عام 1987، بينما فتحت الصين سفارتها في أبوظبي في 1985، إضافة إلى قنصلية عامة لها في دبي عام 1988.

ووفرت الإمارات كل وسائل الجذب للسائحين الصينيين، فإلى جانب ما تتمتع به من معالم سياحية بارزة يرنو جميع السائحين من شتى أنحاء العالم لزياتها، فقد أولت للسائح الصيني أهمية خاصة، فوفرت له كل مقومات الإقامة الكريمة في الدولة، حيث يعتبر النزلاء الصينيون العدد الأكبر منذ بداية 2018 بالمنشآت الفندقية في الإمارات.

وتعتبر الإمارات وجهة مميزة بالنسبة للسائح الصيني حيث تجمع الدولة بين الأصالة والحداثة، وهناك جهود كبيرة تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بشكل وثيق مع العديد من الجهات المحلية، لتسهيل وصول السائح الصيني وتنشيط القطاع، وتوفير تجربة سياحية جذابة، فقد تم إنشاء مرافق عالمية تلبي احتياجات الزائر الصيني، خصوصاً في ما يتعلق باللغة وطرق الدفع وتأشيرات الزيارة.

وتتعزز العلاقات الثقافية والسياحية بين الجانبين، فقد حرصت دولة الإمارات على تسمية جمهورية الصين الشعبية ضيفاً لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 2014، واستضافت وفداً رفيع المستوى من الكتّاب والمبدعين الصينيين، الذين أسهموا في إثراء الحوار الثقافي بين الجانبين، وتم إطلاق مكتبة مركز الشيخ زايد بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين في المعرض، للتعرف إلى الثقافة العربية، وتعزيز التبادل الثقافي بين الصين والإمارات.

كما تعد رأس السنة الصينية، في شهر يناير من كل سنة، حدثاً رئيساً للاحتفال على الأجندة الثقافية بالإمارات، وتشارك فيه المراكز التجارية، ويستقطب آلاف الصينيين، وتم إنشاء فرعين لمعهد كونفوشيوس في الإمارات، واتفقت الدولتان عام 2015 على أن يتم افتتاح أول مدرسة دولية صينية في دبي بعد عامين، حيث تم الافتتاح عام 2017.

وتقوم دولة الإمارات بالعديد من الحملات الترويجية في المدن الصينية، من أجل تعريف السائحين الصينيين بما تزخر به الإمارات، ويساعدها في ذلك الناقلتان الوطنيتان «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، اللتان تملكان أسطولاً من أحدث الطائرات، وتعتبران جسراً يصل الحضارتين ببعضهما، حيث تسيّران أكثر من 150 رحلة جوية أسبوعياً بين البلدين، إلى جانب الأنشطة التعريفية التي تتم إقامتها في المدن الصينية للترويج للسياحة في دولة الإمارات.

ومن أبرز المعالم التي يهتم بها السائح الإماراتي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، هو سور الصين العظيم، الذي يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين، ويبلغ طوله نحو 2400 كيلومتر، وهو أحد أهم مواقع التراث العالمي، واختير واحداً من عجائب الدنيا السبع الجديدة بالعالم، في استطلاع للرأي الدولي عام 2007.

ومن أهم المعالم السياحة في جمهورية الصين الشعبية القصر الإمبراطوري أو المدينة المحرمة التي تقع على مساحة تقارب 720 ألف متر مربع، ويبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 960 متراً، وعرضها من الشرق إلى الغرب 750 متراً، ويصل إجمالي مساحة مبانيها إلى أكثر من 150 ألف متر مربع، ويضم المجمع أكثر من 800 مبنى ونحو 10 آلاف غرفة.