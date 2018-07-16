«طرق دبي» تحوِّل 8 خدمات لترخيص المركبات إلى ذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل عدد من خدمات الترخيص إلى القنوات الذكية، وذلك بإيقاف إنجازها عبر مراكز الخدمة بدءاً من 22 يوليو الجاري، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى التحول التدريجي لجميع خدماتها، في إطار توجيهات الحكومة بتقليل أعداد المتعاملين في مراكز الخدمة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إنه بحلول 22 من يوليو الجاري سيتم إيقاف ثماني خدمات عبر مراكز الخدمة، على أن يبدأ إنجازها عبر القنوات الذكية (موقع الهيئة الإلكتروني (www.rta.ae)، والتطبيق الذكي (Dubai Drive)، وأجهزة الخدمة الذاتية (Smart Teller)، ومركز الاتصال (8009090)»، موضحاً أن الخدمات التي ستخضع للتحول الإلكتروني، هي: تجديد ملكية مركبة للأفراد التي تحتاج إلى فحص، وطباعة كشف تفصيلي بالمركبات المُسجّلة، وشهادة عودة من سياحة، وشهادة تسجيل المالك الأول، وشهادة امتلاك مركبة/‏‏‏مركبات، وشهادة إعادة التأمين، وإصدار شهادة حيازة بدل فاقد/‏‏‏ تالف، وشهادة براءة ذمة.

وأضاف أن الهيئة لديها خطة لتحويل عدد آخر من خدمات الترخيص بحلول شهر أكتوبر المقبل، وهي: دفع المخالفات، وتجديد ملكية مع تغيير رقم لوحة مركبة، وتغيير رقم لوحة المركبة.