بالفيديو.. الإمارات تدعم المواطنين والمقيمين بحلول اسرية تعزز التلاحم المجتمعي

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة "تآلف" التي ستقدم من خلالها حلولا اسرية يشرحها ويعمل على تنفيذها خبراء في الارشاد الاجتماعي والنفسي للمواطنين والمقيمين في كل انحاء الدولة ، وذلك في خطوة تعد الاولى من نوعها تقوم الوزارة فيها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتقديم خدمة الاستشارات الاسرية مجانا لفئتين ،الاولى فئة المستحقين للمنافع الاجتماعية والاعانات المالية ،والثانية فئة العملاء القاصدين لمراكزها للحصول على الخدمة بهدف الوصول الى حل لمشكلاتهم الاسرية والاجتماعية.

وفي رد على سؤال ل "الامارات اليوم" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم في مقرها في دبي للإعلان عن المبادرة ، قالت وكيل الوزارة سناء سهيل ان هدف اطلاق المبادرة ليس حل الخلافات الاسرية بل سد أي فجوة على مستوى امارات الدولة المختلفة في ما يتعلق بتقديم الاستشارات الاسرية التي تبني الوعي والثقافة الاجتماعية والاسرية ، لافتة ان تلك الخدمة تطلقها الوزارة لأول مرة ، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات.

وتابعت سهيل أن تعزيز ثقافة اللجوء لأهل الاختصاص والاستعانة بخبراتهم لحل المشكلات الاسرية من ضمن الاهداف الهامة للمبادرة، حيث رصدت الدراسات التي اجرتها الوزارة خلال السنوات الماضية ان نسبة عالية من المشكلات ممكن ان تحل قبل وصولها الى طريق مسدود او انتقالها الى اروقة المحاكم ، الا ان تدني الوعي بإمكانية الاستفادة من الخبراء وكذلك طبيعة المجتمعات العربية المحافظة ومن بينهم مجتمع دولة الامارات تحول دون مناقشة الاسر لمشكلاتهم مع الاختصاصيين.

وأفادت سهيل ان الخدمة ستقدم ليس فقط للأزواج او حديثي الزواج بل لهؤلاء المستحقين للمنافع والاعانات المالية مثل المطلقات والارامل لمساعدتهم في حل مشكلاتهم مع ابنائهم من المراهقين على سبيل المثال ، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة نحو الانتقال بالخدمات الاجتماعية من الرعاية الى التنمية والتمكين.



وقالت سهيل ان الوزارة ستتعاون في تقديم الخدمة التي ستتوفر في 7 مراكز على مستوى الدولة، مع عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل مركز الدعم الاجتماعي في وزارة الداخلية ودائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية في عجمان ، ودائرة الشؤون الاسلامية والاوقاف والعمل الخيري في دبي وكذلك مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال ومحاكم رأس الخيمة ، لافتة ان تلك الجهات لديها كوادر مختصة وخبراء ارشاد سيتكامل عملهم مع المرشدين الاسريين التابعيين للوزارة ليصل العدد الحالي لمقدمي الخدمة 13 مرشدا .