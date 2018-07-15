مشروع لتطوير تقاطع شارعي القدرة وجبل علي - لهباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، ترسية عقد مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع جبل علي - لهباب من تقاطع منفصل إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وتأكيد الدور المحوري لشارع جبل علي لهباب كمحور استراتيجي مهم ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للسائقين الراغبين في التوجه إلى منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك للمتجهين للعاصمة أبوظبي والعكس دون الحاجة للدخول إلى وسط المدينة.

وقال الطاير إن المشروع يشمل تنفيذ جسرين لطريق التجميع بجانب الجسرين القائمين، وتنفيذ الوصلات التي تخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً وشمالاً والدوران للخلف، وتوسعة الطرق المرتبطة بالتقاطع، كما يشمل المشروع تنفيذ جسر للدراجات الهوائية أعلى التقاطع، إلى جانب أعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، وتحويل وحماية الخدمات الموجودة أو المسارات المحجوزة لها.

وأوضح أن مشروع توسعة وتطوير شارع القدرة يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، بهدف توفير محور رئيس يبدأ من منطقة جميرا مروراً بشارع أم سقيم الذي تم تطويره بإنشاء جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه: الأول جسر فوق الطريق الموازي الشرقي (شارع الأصايل)، والثاني فوق الطريق الموازي الغربي (شارع الخيل الأول)، وتستمر الحركة انسيابية في التقاطع المجسّر على شارع الخيل ثم تقاطع المرابع العربية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه الى شارع القدرة، حيث تستمر الحركة انسيابية فوق جسر القدرة على شارع الإمارات، وصولاً إلى منطقة سيح السلم.