احتــــراق مصنع حاويات في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين ــ أم القيوين

شب حريق في مصنع للحاويات بمنطقة أم الثعوب في الصناعية في أم القيوين، أول من أمس، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق من دون إصابات.

وقال مدير إدارة دفاع دني أم القيوين بالإنابة، المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة، إن غرفة العمليات تلقت، مساء أول من أمس، بلاغاً باندلاع حريق في مصنع للحاويات بالمنطقة الصناعية في أم الثعوب، وتم إرسال فرق من إدارة دفاع مدني أم القيوين، وبإسناد من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، إلى موقع الحريق، وتبين أن النيران اندلعت في مصنع للحاويات وعدد من الكرفانات.

وأوضح بن حمضة الذي أشراف على عمليات مكافحة الحريق ميدانياً، أن الحريق الذي يصنف بالمتوسط تمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية أو إصابات.

وأضاف أنه تمت محاصرة النيران، ومنع وصولها إلى المصانع المجاورة، كما تم تبريد المكان، وتسليمه إلى الجهات المختصة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين للتحقيق في ملابسات الحريق.

وأشار إلى أن مساندة فرق الدفاع المدني في مركز الحمرية بالشارقة أسهم في السيطرة على الحريق في وقت قياسي، إضافة إلى الكفاءة التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني بأم القيوين في تلبية نداء الواجب والوصول إلى موقع الحادث، والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية عالية.