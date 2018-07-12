بالفيديو..اطفال "الامارات المستقبل" يتعلمون الترجمة الاشارية

المصدر: هنادي ابو نعمة – دبي

شارك 70 طفل من عمر 8 الى 13 عام في دورة تعلم لغة الترجمة الاشارية المستخدمة في التحدث الى اصحاب الهمم من الصم.

وعبر الاطفال لـ "الامارات اليوم" عن حماسهم ورغبتهم في تعلم لغة الاشارات بهدف التمكن من التحدث الى زملاء لهم في الدراسة من اصحاب الهمم الصم، مشيرين انهم يحبون اللعب معهم ويرغبون في التعبير عن مشاعر الحب لهم بطريقة تكون مفهومة بالنسبة اليهم.

وجاءت مشاركة الاطفال في دورة استمرت اسبوع نظمتها وزارة تنمية المجتمع ضمن مشروع "أدوار " الذي اطلقته لتعليم افراد المجتمع مهارات مختلفة تمكنهم من دعم فئات المجتمع المختلفة مثل اصحاب الهمم والاطفال وكبار السن .

وحضر الاطفال الدورة في منصة تفاعلية لوزارة تنمية المجتمع تقع في أبراج الإمارات في منطقة 2071 ، استضافت فيها الوزارة مختلف فئات المجتمع، لتوعيتهم بالأدوار والخدمات التي تقدمها للمجتمع بكافة فئاته وأعماره.

وتشكل المنطقة 2071 بوابة ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل وتجسد أهداف مئوية الامارات 2071 في أن تعيش أجيال المستقبل حياة أسعد ضمن بيئة مميزة تتوسع فيها فرص التواصل والمشاركة.