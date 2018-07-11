«المركزي»: 116 مليار درهم قروضاً متعثرة في القطاع المصرفي

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن القروض غير المنتجة أو المتعثرة بالقطاع المصرفي، بلغت، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 116 مليار درهم، تعادل 6.9% من إجمالي محفظة القروض لكل البنوك، المقدرة بتريليون و700 مليار درهم. وأوضح «المركزي» في إفصاح نشره، أمس، للمرة الأولى عن مؤشرات السلامة المصرفية في القطاع، أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض، شهدت نمواً طفيفاً في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنهاية العام الماضي، التي سجلت 6.4%. وبين أن 88.8% من محفظة القروض تخص مقيمين في الدولة، بما يعادل نحو 1.5 تريليون درهم.

وأكد إفصاح «المركزي» أن كل مؤشرات السلامة للقطاع المصرفي في الدولة جاءت جميعها إيجابية، وتتجاوز متطلبات «بازل 3»، في مقدمتها كفاية الشق الأول من رأس المال، الذي سجل بنهاية الربع الأول من العام الجاري نسبة 16%. يشار إلى أن المصرف المركزي ذكر، في أبريل الماضي، أن البنوك لديها مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة والانكشافات بنسبة 107%.