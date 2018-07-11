«محمد بن راشد للإسكان» تضم المستفيدين من القروض إلى «النماذج الموحدة»

المصدر: أمين الجمال ــــ دبي

كشف مدير أول إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس فيصل البلوكي، عن عزم المؤسسة فتح المجال أمام المستفيدين من القروض السكنية، للتسجيل في مبادرة «مساكن النماذج الموحدة»، ومن المتوقع بدء التسجيل خلال يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، حتى يتم تقييم التجربة مع أصحاب القروض، ثم تعيد المؤسسة فتح باب التسجيل مرة أخرى.

5 نماذج سكنية أفاد مدير أول إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس فيصل البلوكي، بأن مبادرة «مساكن النماذج الموحدة»، تتلخص في توفير خمسة نماذج سكنية مختلفة، تبدأ بمساحة 2700 قدم مربعة لأصغر مسكن، و5100 قدم مربعة لأكبر مسكن، وبأسعار تبدأ من 960 ألفاً إلى مليون و670 ألف درهم، لتناسب القدرة المالية لمختلف شرائح المجتمع. وأوضح أن المؤسسة تنفذ شراكة جديدة مع استشاري ثانٍ، لطرح خمسة تصاميم جديدة إضافية للمساكن بمساحات مختلفة، تصل المساحة فيها إلى 6500 قدم مربعة، حتى تلبي شرائح أكبر، مضيفاً أن شرط التعاقد مع المقاول أن يكون لديه أكثر من 70 عاملاً، ولديه إمكانية مالية حتى لا يتعرض تنفيذ المشروع للعرقلة، إضافة إلى أن تكون سيرته الذاتية جيدة.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تتيح فرصة الاستفادة من المبادرة لأصحاب القروض، بعد أن تم تطبيقها على أصحاب المنح، وأسفرت عن نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة من أصحاب المنح بلغ 40 مستفيداً، خلال ستة أشهر.

وذكر أن المؤسسة تتولى تشييد مساكن المستفيدين من المنح والقروض السكنية على أراضيهم الخاصة، في أي منطقة من مناطق الإمارة، ويحق للمستفيد اختيار نموذج المسكن من بين خمسة نماذج جاهزة، بواجهتين إحداهما كلاسيكية والأخرى حديثة، بأسعار تبدأ من 960 ألفاً إلى مليون و670 ألف درهم، مضيفاً أن مدة تنفيذ المشروع السكني 13 شهراً، منذ اليوم الأول للتنفيذ في موقع البناء، ويمكن زيادة هذه المدة إلى 18 شهراً، تحسباً لأي ظروف أو طوارئ.

وأفاد البلوكي بأن المبادرة تتيح للمالك أن يختار التصميم الذي يرغب في تنفيذه، ويناسب ميزانيته واحتياج أسرته، مبيناً أن المبادرة توفر كلفة أعمال الاستشاري بنسبة نحو 30%، وكلفة أعمال المقاول نحو 20% عن الأسعار المطروحة في السوق.

وتابع أن المبادرة لها أبعاد عدة تستهدف تحقيقها، منها بعد وطني نظراً لإسهامها في رفع عناء بناء المسكن عن كاهل المواطن، وتحقيق السعادة والرفاهية والاستقرار الأسري في وقت أقل وبكلفة مناسبة، مقارنة بأسعار السوق، وبعد خيري إذ تقوم بإدارة المشروع وتمثيل المالك دون رسوم، ما يسهم في تحقيق السعادة للمواطنين، وبعد استراتيجي لأنها تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم عقد اتفاقات شراكة مع مقاولين من ذوي الخبرة والأداء والسيرة الذاتية الجيدة؛ لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب وبجودة عالية.

وحدد البلوكي تحديات رئيسة تواجه المواطنين في بناء مساكنهم، هي: تحديد ميزانية المشروع بشكل صحيح، إذ يتوقف كثير من المشروعات بسبب التقدير الخطأ، واختيار التصميم المناسب، واختيار الاستشاري والمقاول، والأعمال التغييرية من طرف المالك، وجودة التنفيذ.