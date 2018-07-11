بدء فعاليات «طيار المستقبل» بمشاركة 100 طالب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت في مبنى إدارة طيران شرطة أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «طيار المستقبل»، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وبمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية.

وتتضمن المبادرة برامج علمية وثقافية خلال العطلة الصيفية، وتأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان والاستدامة، وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة.

وأشاد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بجهود دائرة التعليم والمعرفة في المشاركة بالمبادرات التي تعزز الشراكة المجتمعية، وتستثمر أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة نهاية العام الدراسي.

وقال إن مبادرة «طيار المستقبل» تركز على دعم فئة الطلاب الشباب وتخصص برنامجاً صيفياً لشغل أوقات فراغهم، بهدف تنمية مهاراتهم وغرس مفهوم التنشئة الأمنية، وتعزيز الثقة والاعتزاز بالنفس، ورفدهم بالمعرفة من خلال الأنشطة والفعاليات التثقيفية التي تعزز المعرفة والعلم والقيم الوطنية والاخلاق الحميدة وحب الوطن في دورة تدريبية مكثفة، فضلاً عن الزيارات الميدانية.

وأوضح نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي رئيس لجنة مبادرة «طيار المستقبل»، العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، أن المبادرة تشمل أنشطة وفعاليات متنوعة وسلسلة من المحاضرات منها: محاضرة تعريفية عن الإدارة، وإجراءات السلامة، وأسطول طائرات الإدارة، وعلوم الطيران، والتصوير الحراري، وآلية طلب طائرة، وكيفية التعامل مع الطائرة، وطب الطيران، وآلية إدارة خدمات طوارئ المطار.