انطلاق برنامج «أبطال عام زايد» في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات برنامج أبطال شرطة الغد 2 «أبطال عام زايد»، الذي تنظمه شرطة أبوظبي بمشاركة أكثر من 170 طالباً وطالبة من مواطني أبوظبي والعين، وذلك في مقر كلية الشرطة، وإدارة مدارس الشرطة في الفوعة، ونادي أفراد الشرطة.

وأكد مدير إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، العميد مهنا محمد النعيمي، أن البرنامج يهدف إلى شغل أوقات فراغ الأبناء في العطلة الصيفية عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية التي تسهم في تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية النبيلة في نفوس أبنائنا الطلبة. ولفت النعيمي إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات، تشمل محاضرات تثقيفية، وتدريباً على مهارات شرطية متنوعة، إلى جانب أنشطة رياضية مثل السباحة وركوب الخيل.