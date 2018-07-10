محمد بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأميركي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وتناول اللقاء العلاقات العميقة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي «كل الشكر لمحمد بن زايد وعبدالله بن زايد على الجهود المبذولة بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة، والالتزام الكامل بمكافحة النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة».

وأشاد باللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على «تويتر» قال فيها «مقابلة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اتفاق وتوافق حول الملفات المطروحة كافة ، شراكة تاريخية تتعمق».