المصدر: الامارات اليوم

«دو»

قال مشترك في «دو» إنه رغم قيامه بتحديثه بياناته الخاصة بالاشتراك في خدمة الهاتف المتحرك بعد تجديده لبطاقة الهوية، إلا أنه فوجئ بقطع الخدمة عنه.

مواصلات

ينتشر أشخاص من جنسيات آسيوية في محيط بعض المدن، خلال أيام العطلات الرسمية، لعرض خدمات التوصيل بمركباتهم الخاصة على المارة.

رقابة

طالب مستهلكون الجهات المعنية بالرقابة المكثفة على بائعي المأكولات الشعبية في حسابات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن معظم هؤلاء التجار غير مرخصين من جهات رسمية.

غرامة

فرضت بلدية أم القيوين غرامة مالية بنسبة 1% على المستأجرين المتأخرين في تصديق عقود الإيجار لأكثر من شهرين، وطالب ملاك البنايات السكنية المستأجرين عبر ملصقات ورقية أمام المصاعد الكهربائية، بتصديق العقود تفادياً للغرامات المالية دون تحملهم أي مسؤولية عن ذلك.

سيارات

طالب قراء بمد العمل في فروع غسيل السيارات بمحطات البنزين المختلفة في أبوظبي، لما بعد الـ12 منتصف الليل، وعدم قصرها على محطات محدودة فقط.

رسوم

قال أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، إنهم تلقوا إشعارات من مدارس أبنائهم بزيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل، بنسبة لا تقل عن 5%.

تطبيق

تساءل مواطن في إمارة الشارقة عن آلية تقديم الطلبات عبر التطبيق الذكي، الذي استحدثته دائرة الإسكان في الشارقة للحصول على المنح، وطالب بإرسال رسائل نصية إلى المتعاملين تشرح طريقة الاستفادة منه ومن الخدمات المتوافرة فيه.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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