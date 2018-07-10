المواطنون إلى روسيا دون تأشيرة قريباً

المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي

أعلنت كل من السفارة الإماراتية في موسكو، والسفارة الروسية في أبوظبي، أن مواطني الدولة سيتمكنون قريباً، من السفر إلى روسيا دون تأشيرة مسبقة، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات، مشيرتين عبر حسابيهما على «تويتر»، إلى أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ، بعد استكمال الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقعت، الجمعة الماضية، مع الجانب الروسي، خلال الدورة الـ8 للجنة الحكومية المشتركة بمدينة قازان الروسية، اتفاقية الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواطني روسيا الاتحادية.

وترتبط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية بعلاقات قوية، في المجالات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية، وبلغ عدد رحلات الركاب الجوية الأسبوعية بين البلدين 74 رحلة، تسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية، وتجاوز عدد السياح الإماراتيين إلى روسيا 2000 سائح العام الماضي، كما بلغ عدد السياح الروس إلى دولة الإمارات أكثر من 579 ألفاً للعام نفسه.

جدير بالذكر أن عدد الدول، التي تعفي مواطني الدولة من التأشيرات المسبقة، يبلغ 152 دولة حول العالم، كان آخرها كندا والبرازيل وبربادوس، فيما تربع جواز السفر الإماراتي (العادي) حالياً في المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، كما يحتل المركز الـ14 على مستوى العالم، وفقاً لآخر التحديثات.

وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي»، بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول 2021، بناءً على توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.