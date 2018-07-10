شرطة أبوظبي تدعو إلى تأمين المساكن أثناء السفر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى تأمين مساكنهم قبل وأثناء السفر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، حتى لا تكون عرضة للسرقة أو لحوادث الحرائق التي قد تحدث.

وعزّزت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع توعية الأفراد بحماية ممتلكاتهم، ضمن حملة «سفر آمن»، التي أطلقتها أخيراً وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية قبل مغادرة المساكن، لتعزيز حمايتها من السرقة والحرائق التي قد تقع، نتيجة تجاهل اشتراطات السلامة العامة، مشيراً إلى ضرورة الطلب من الأقارب أو الجيران مراقبة المساكن أثناء فترة غياب ساكنيها، لمزيد من الحرص على تعزيز الحماية.

ودعا إلى أهمية التعاون مع شرطة أبوظبي، في تعزيز الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بإحكام إغلاق أبواب المنازل عند مغادرتها، وحفظ الأشياء الثمينة من مجوهرات ومقتنيات وأموال في خزائن محصّنة، والتأكد من فصل التيار الكهربائي، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية أو أجهزة التبريد في حالة التشغيل الدائم، وإحكام إغلاق أسطوانات الغاز، وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة، وتأمين المركبات والدراجات النارية، وتركيب أجهزة الإنذار لحمايتها من المخاطر في حال الغياب أو السفر.