«بيت الخير» تُطلق مبادرة «نخلة زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جمعية «بيت الخير» عن مبادرة جديدة لإحياء ذكرى زايد الخير بتوجيه أفرعها في إمارات الدولة ومراكز هيئة آل مكتوم، التي ترعاها الجمعية ضمن علاقة التفاهم التي تجمع الجانبين، لغرس نخلة أمام كل فرع أو مركز، كوقف خيري، إحياءً لروح الوالد المؤسس، طيّب الله ثراه، الذي كانت الزراعة والتشجير والعناية بالنخل من مآثره المشهودة، وسيطلق عليها «نخلة زايد»، ويوزع ثمرها سنوياً على المحتاجين. وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تستهدف إحياء إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتخليد مآثره النبيلة، حيث عرف بالاهتمام بالزراعة وبزراعة النخيل بشكل خاص، واستطاع بتوجيهاته السديدة وإصراره على تخضير البلاد تحويل أجزاء واسعة من الصحراء القاحلة إلى جنات من النخيل والحدائق والبساتين، ما انعكس بشكل كبير على بيئة الدولة واقتصادها.