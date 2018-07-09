بالفيديو.. نقل الطفلة اليمنية "سمية" للعلاج في أحد مستشفيات الدولة

المصدر: الحديدة - وام

تكفلت دولة الإمارات - في مبادرة إنسانية جديدة - بعلاج الطفلة اليمنية سمية "3 أعوام" في أحد مستشفيات الدولة بعد إصابتها بجراح قطعية خطيرة في منطقة البطن والأمعاء جراء استهداف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران منزل أسرتها في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقذيفة "هاون" مباشرة.

تأتي هذه الاستجابة السريعة لإنقاذ حالة الطفلة الصحية ضمن الدعم الإماراتي المتواصل للأشقاء في اليمن خاصة في القطاع الصحي للتخفيف من وطأة معانتهم ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقد رافقت وكالة أنباء الإمارات "وام" ميدانيا فريق الجراحة المتقدم الإماراتي العامل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية خلال التعامل مع حالة الطفلة الصحية و إجراء عملية جراحية لها استغرقت أربع ساعات تم خلالها التخلص من جميع الشظايا المستقرة في مناطق متفرقة بالبطن وإنقاذ حياتها ومن ثم نقلها عبر الطائرة إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلة العلاج إضافة إلى تأهيلها نفسيا جراء العمل الإرهابي للمليشيات.

وقال قائد فريق الجراحة المتقدم الإماراتي في التحالف العربي الدكتور سلطان الكعبي إنه بعد استقرار الحالة الصحية للطفلة اليمنية "سمية" وبناء على التوجيهات العليا تم عمل إخلاء طبي للطفلة إلى أحد مستشفيات الدولة لاستكمال تلقي العلاج و التأهيل النفسي جراء ما أصابها.

من جانبه تقدم والد الطفلة "سعدان حسن" بالشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعبا لما تقدمه للشعب اليمني والاهتمام بالحالة الصحية لطفلته .. واصفا تلقي ابنته العلاج على نفقة الدولة باللفتة الإنسانية الكريمة للإمارات وقيادتها الرشيدة والحرص الشديد على مستقبل أبناء اليمن.

جدير بالذكر أن الإمارات تعالج الكثير من المرضى والجرحى في مستشفيات الدولة نظرا لما يعانيه القطاع الصحي اليمني من ضعف الإمكانات الطبية والكوادر الصحية جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية المستمرة واستهدافها المنشآت الطبية.. وتسير القوافل الطبية في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة انتهاكات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.