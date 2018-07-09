«خليفة التخصّصي» يستقبل 50 ألف مراجع في 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة نحو 50 ألف مراجع يعانون الأورام المختلفة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب والأمراض ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعي قسم الطوارئ، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ35 ألف مراجع عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 28%.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، الدكتور ميونغ هون سونغ، بأن عدد المراجعين للمستشفى في زيادة مستمرة منذ افتتاحه، بسبب المستوى الرفيع والسمعة الطيبة وزيادة الوعي بخدمات المستشفى، وارتفاع الثقة بكوادره الطبية والفنية، حيث أجرى 900 عملية كبرى ومتوسطة شملت عمليات استئصال للأورام وعمليات القلب وجراحات دقيقة للأعصاب.

وأوضح أن المستشفى استقبل 22 ألفاً و500 مراجع في قسم الطوارئ، فيما استقبلت العيادات الخارجية 26 ألفاً

و500 مراجع بزيادة قدرها 27% على مراجعي العيادات الخارجية في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما قفزت العمليات التي تم إجراؤها والتي يقع معظمها ضمن الجراحات الدقيقة في القلب والأعصاب والأورام، لتصل الى 22% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.