انطلقت في دبي أمس، فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض المفاصل والروماتيزم، الذي تنظمه شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم، في جمعية الإمارات الطبية، بمشاركة أكثر من 200 طبيب وباحث ومتخصص في الرعاية الصحية من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقالت رئيسة شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم ورئيسة المؤتمر الدكتورة شما النوخذا، في كلمتها خلال الافتتاح: إن المؤتمر، بات منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض المفاصل والروماتيزم، وتعزيز التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث يتناول برنامجه العلمي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأمراض الروماتيزم لدى البالغين والأطفال، بما في ذلك أحدث التطورات في علاج التهاب المفاصل، والذئبة الحمراء وغير ذلك من أمراض المناعة الذاتية، فيما تسلط جلسات المؤتمر الضوء على العلاجات المناعية المتقدمة والنهج المبتكرة لتحسين رعاية المرضى.