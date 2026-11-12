«ملتقى التغذية والصحة 2026» ينطلق في دبي اليوم

تنطلق في دبي اليوم فعاليات «ملتقى التغذية والصحة 2026»، تحت شعار «من الاكتشاف إلى الأثر: نحو تغذية أفضل وصحة مجتمعية مستدامة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المختصين من دولة الإمارات وخارجها، ويهدف الملتقى، الذي تنظمه جمعية الإمارات للتغذية، بالتعاون مع الجمعية الأميركية للتغذية وجمعية التغذية البريطانية إلى تعزيز صحة المجتمع واستدامة النظم الغذائية، ويتضمن برنامجه العلمي جلسات متخصصة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي والصناعات الغذائية.