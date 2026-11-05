«الصحة» تطلق نظاماً مطوراً لتصديق إجازات المرضى والمرافقين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق النسخة المطورة لخدمات تصديق واعتماد الإجازات المرضية وإجازات المرافقين، عبر تمكين المنشآت الصحية المرخصة من الوزارة من تقديم طلبات التصديق مباشرة نيابة عن المرضى والمرافقين، والانتقال التلقائي لطلبات الاعتماد المستوفية للشروط من دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد، بما يقلل خطوات المتعاملين لإنجاز الخدمة، ويرفع سرعة الحصول عليها.

يأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الرامية إلى تعزيز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في تقديم خدمات حكومية هي الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة.

ويرتكز التطوير على تولي المنشأة الصحية، التي أصدرت الإجازة، تقديم طلب التصديق نيابة عن المريض أو المرافق، ما يسهل على المتعامل الحصول على التصديق أو الاعتماد من دون تحمل أي أعباء، لتصبح الجهة المصدرة للمستند نقطة الانطلاق في رحلة أكثر سهولة، ما يمنح المتعامل فرصة التركيز على التعافي بدلاً من الانشغال بخطوات يمكن إنجازها من خلال المنشأة الصحية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبدالله أهلي، أن تطوير خدمة تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية وخدمة اعتماد الإجازات المرضية وإجازة المرافق يعكس حرص الوزارة على تجسيد رؤية حكومة دولة الإمارات في تحقيق تحول جوهري في طريقة تقديم الخدمات، يرتكز على إعادة تصميم الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل وتعزيز التكامل بين الجهات لتحقيق أثر ملموس في حياة أفراد المجتمع، من خلال خدمات أكثر سهولة وكفاءة واستباقية، تُعزّز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة خدمات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على إنجاز المعاملات بصورة مترابطة، من خلال تبادل البيانات بين الجهات، وتقديم الخدمات وفق احتياجات المتعاملين، مؤكداً أن تصفير البيروقراطية يقاس بمدى التحسن الفعلي في تجربة الأفراد وكفاءة العمل الحكومي.

ولفت أهلي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة التطوير المستمر، بما يرفع جودة الخدمات، ويُعزّز الثقة بالأداء المؤسسي، ويرسخ مكانة حكومة الإمارات بين الحكومات الأكثر كفاءة عالمياً.

ومن أبرز التحسينات الربط التلقائي بين خدمتَي التصديق والاعتماد للحالات المستوفية للشروط، من دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد، وذلك لموظفي الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وفق الضوابط المعتمدة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد على المتعاملين، كما شملت التحسينات تمكين المنشآت الصحية من تقديم طلبات تصديق إجازات المرافقين إلى جانب إجازات المرضى، بما يراعي احتياجات المرافقين، ويسهّل استكمال إجراءات الإجازات المرضية.