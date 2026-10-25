المنظومة الإماراتية الوقائية تحمي أجيالاً متعاقبة من شلل الأطفال

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، ووزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، سعيد بن مبارك الهاجري، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نهجاً إنسانياً يجمع بين نجاحها في وقف انتقال شلل الأطفال محلياً ودعم الجهود الرامية إلى استئصال المرض عالمياً، انطلاقاً من رؤية وطنية تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وقالا، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر إن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد هذا النهج، حيث بلغت مساهمات سموه الدولية 525 مليون دولار منذ عام 2011، من أجل أن ينعم الأطفال بمستقبل أكثر صحة وعافية في عالم خالٍ من المرض.

وأكد الصايغ أن المسؤولية الإنسانية تتجسد في ضمان وصول التطعيم إلى كل طفل، حتى في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مشيراً إلى نجاح حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في تقديم أكثر من 850 مليون جرعة من اللقاحات للأطفال في باكستان منذ عام 2014، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال والحد من انتشار المرض.

وقال إن الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة وقائية أسهمت في حماية أجيال متعاقبة من شلل الأطفال، ولم تُسجّل فيها حالات منذ عام 1992، بفضل كفاءة السياسات الصحية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته الدولة من جاهزية.

بدوره، أكد الهاجري، أن ما حققته الإمارات من إسهامات بارزة في دعم الجهود الدولية لاستئصال شلل الأطفال يجسد نهجاً راسخاً أرسته القيادة الرشيدة، من خلال دعم المبادرات الصحية التي تضع صحة الإنسان وسلامته في مقدمة أولوياتها، وتمتد آثارها الإيجابية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن مؤسسة الإمارات للدواء تسهم في دعم هذا النهج من خلال بناء قطاع دوائي متقدم وموثوق يواكب طموحات الدولة، ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات الصحية، وتؤدي المؤسسة دوراً تنظيمياً في ضمان جودة اللقاحات وسلامتها وفاعليتها، ودعم استدامة إمداداتها بالتكامل مع الجهات الصحية المختصة، بما يكرّس دور الإمارات في دعم الجهود العالمية لحماية الأطفال.

وأكد الهاجري أن بلوغ الميل الأخير في مسيرة استئصال شلل الأطفال عالمياً يتطلب مواصلة العمل المشترك وتكامل الجهود، للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المجتمعات، وصولاً إلى مستقبل أكثر صحة ورفاهية لأطفال الإمارات والعالم أجمع.