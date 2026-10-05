«الإمارات لطب الأورام» يوصي بالتنبؤ الذكي لعلاج السرطان

أوصى المؤتمر السنوي السابع لشعبة الإمارات لطب الأورام، في ختام أعماله بدبي، أمس، بتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بنتائج علاج السرطان، والتوسع في استخدام العلاجات المناعية لعلاج حالات السرطان في المراحل المتقدمة، ومواكبة التطورات في الطب الشخصي لعلاج السرطان من خلال تحديد الطفرات الجينية واختيار العلاجات الأكثر ملاءمة للخصائص الجزيئية لكل ورم. وجمع المؤتمر، الذي تضمنت فعالياته عدداً من الجلسات العلمية وورش العمل والنقاشات المتخصصة على مدار يومين، نخبة من الخبراء والأطباء والمتخصصين في مجال الأورام من دولة الإمارات وخارجها، وناقش أحدث التطورات العلمية والممارسات السريرية في تشخيص وعلاج السرطان، وتبادل الخبرات حول العلاجات الحديثة والطب الدقيق والرعاية المتكاملة لمرضى الأورام.

وشكّل المؤتمر منصة علمية متخصصة لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها علم الأورام، لا سيما في مجالات العلاجات الموجهة والعلاج المناعي والطب الدقيق، إلى جانب استعراض أحدث الأدلة العلمية التي تسهم في اختيار الخطط العلاجية وفق الخصائص البيولوجية والجزيئية لكل ورم، بما يعزز التوجه نحو رعاية أكثر تخصيصاً للمريض.

وتناول البرنامج العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من الأورام، من بينها سرطان الثدي، والرئة، والكبد، والجهاز الهضمي وسرطان المبيض، من خلال جلسات ومحاضرات وورش عمل متخصصة استعرضت أحدث المستجدات العلاجية والتحديات التي تواجه الأطباء في الممارسة السريرية.