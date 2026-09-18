باحثون في «نيويورك أبوظبي» يكتشفون مضاداً حيوياً واعداً

اكتشف باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي مضاداً حيوياً جديداً واعداً يمكنه قتل البكتيريا المسؤولة عن الالتهابات الخطرة، بما في ذلك بكتيريا «الكليبسيلا» الرئوية المقاومة للأدوية، وهي نوع يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم وأمراضاً أخرى.

ويسمى المضاد الحيوي الجديد «رابدوبانين»، ويُنْتَج طبيعياً من قبل بكتيريا «زينورهبدوس»، وهي نوع من البكتيريا التي تعيش بجانب الديدان الطفيلية التي تصيب الحشرات.

ومن خلال إنتاج «رابدوبانين» في المختبر، تمكن الباحثون من دراسته بالتفصيل، واكتشفوا أنهم أخطأوا في تقديراتهم الأصلية، وتوصلوا في نهاية الأمر إلى أن اختلافاً طفيفاً في بنيته يحدث فرقاً كبيراً في مدى التأثير ضد البكتيريا، ما سمح بتحديد السلالة الأكثر فعالية.

وأظهرت الاختبارات المخبرية أن «رابدوبانين» يمكنه قتل أنواع عدة من البكتيريا الضارة، بما في ذلك «الكليبسيلا» الرئوية المقاومة للمضاد «كاربينيم».

وتتميز «الكليبسيلا» بالمقاومة لهذه المجموعة من المضادات الحيوية القوية التي تستخدم غالباً لعلاج الالتهابات الخطرة، ما يجعل الالتهابات التي تسببها صعبة العلاج على نحو خاص.

وقال الأستاذ المشارك في الكيمياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلف الرئيس للدراسة البحثية، ألان هيلي، إن المضاد الحيوي واعد على نحو خاص لأنه نشط ضد أنواع من البكتيريا باتت صعبة العلاج.