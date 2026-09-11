وضع حجر الأساس لـ «دبي كريك جاردنز» في «دبي الطبية»

شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية وضع حجر الأساس لمشروع «دبي كريك جاردنز»، وهو مخطط سكني متكامل تطوره شركة غلوبال بارتنرز المحدودة. باستثمار تبلغ قيمته ثلاثة مليارات درهم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 127 ألف متر مربع بمحاذاة خور دبي، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة مدينة دبي الطبية المتكاملة التي تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية.

وجرى تصميم مشروع «دبي كريك جاردنز» ليكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة ومتناغماً مع الطبيعة، حيث يخصص 70% من مساحته الإجمالية للحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة التي تركز على الحياة الصحية.

وتم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، وشركات غلوبال بارتنرز المحدودة، وميراج للترفيه والتطوير، وأوكتا العقارية، وباور سبسيا لتيفباو جي إم بي إتش (Bauer Spezialtiefbau GMBH)، وماريوت إنترناشيونال.

ويدعم المشروع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع المساحات الخضراء والترفيهية، وتطوير مجتمعات مستدامة تركز على مواكبة احتياجات أفرادها. ودعماً لهذه الرؤية وجهود دبي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شاركت سلطة مدينة دبي الطبية كمساهم مؤسس في صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بما يدعم استثمارات طويلة الأجل تسهم في نمو الوجهة الجديدة وتطورها.

ويضم «دبي كريك جاردنز» أكثر من 1400 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم، فضلاً عن أول وحدات سكنية تحمل علامتي ويستن ورينيسانس على مستوى دولة الإمارات، والتي يجري تطويرها بالتعاون مع ماريوت إنترناشيونال، لتشكل إضافة جديدة إلى محفظة دبي المتنامية من المشروعات السكنية المرتبطة بعلامات عالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، عصام كلداري: «يجسد مشروع (دبي كريك جاردنز)، الذي تطوره غلوبال بارتنرز بقيمة ثلاثة مليارات درهم، تنامي ثقة كبريات الجهات الاستثمارية بالمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويؤكد ما تتمتع به من مقومات لتصبح وجهة متكاملة للرعاية الصحية والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بدر سعيد حارب: «يمثل دبي كريك جاردنز استثماراً يستشرف مستقبل الحياة السكنية في دبي، وقد اخترنا مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتيحه من مقومات لإنشاء وجهة سكنية متميزة، تتكامل مع منظومتها المتنامية في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية.

ويشكل تخصيص 70% من مساحة المشروع للحدائق توجهاً مدروساً، ويجسد طموحاتنا في تطوير الجيل المقبل من المشروعات السكنية في دبي، وفق معايير تلبي متطلبات الاستثمار المؤسسي».

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماريوت إنترناشيونال والرئيس العالمي لعلامة ديزاين هوتلز، سانديب واليا: «يسعدنا أن يضم (دبي كريك جاردنز) أول وحدات سكنية في دولة الإمارات تحمل علامتي ويستن ورينيسانس، ما يمنح مُلاك الوحدات أسلوب حياة يتمحور حول أسلوب الحياة الصحية، ضمن مجتمع يسهل التنقل فيه سيراً، ويجمع بين الحياة اليومية والعمل والترفيه، من خلال المنازل والمرافق المصممة بعناية وخدمات تواكب أعلى معايير الضيافة».