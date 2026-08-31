150 نقطة إسعافية في دبي استعداداً للعام الدراسي الجديد

رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق، ومواكبة الحركة المرورية والكثافة المتوقعة، خلال فترتَي بداية اليوم الدراسي ونهايته، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وشملت الخطة متابعة جاهزية الفِرَق الميدانية وانتشار الوحدات الإسعافية، وتعزيز التغطية بالقرب من مناطق المدارس، لاسيما خلال ساعات الذروة الصباحية وفترة انتهاء اليوم الدراسي بما يدعم سرعة الوصول والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل عبدالكريم جلفار، التعامل مع بداية العام الدراسي باعتبارها فترة تتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق، نظراً لما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من تغير في أنماط الحركة وارتفاع الكثافة خلال أوقات محددة.

وذكر أن المؤسسة ستفعل 150 نقطة إسعافية موزّعة على مختلف مناطق الإمارة، تضم كوادر إسعافية متخصصة ومركبات وآليات مجهزة بالتقنيات والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة بكل أريحية واحترافية.