"شخبوط الطبية" تطلق عيادة متكاملة ومتعددة التخصصات لمرض الذئبة الحمراء

أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عيادة متكاملة ومتعددة التخصصات لمرض الذئبة الحمراء، تعتمد نموذج الزيارة الواحدة الذي يتيح للمرضى الخضوع لتقييم شامل من قبل فريق طبي متكامل، ووضع خطة علاجية منسقة في نفس اليوم، بدلاً من الانتظار لأسابيع للتنقل بين العيادات المختلفة.

ويضم الفريق الطبي المتخصص أطباء في مجالات الروماتيزم، وأمراض الكلى، والأمراض الجلدية، والأعصاب، وأمراض الدم.

وتتميز العيادة بتقديم خدمات نوعية وداعمة للنساء المصابات الراغبات في الإنجاب، عبر نموذج رعاية مشترك يضمن التخطيط الآمن للحمل، وإدارة المخاطر الصحية، وتنسيق الرعاية الفائقة بين الأم والجنين.

وأكد الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية الدكتور عبدالقادر المصعبي، أن هذا النموذج يضع المريض في صميم الرعاية، ويسهل الحصول على خدمات صحية متكاملة وسريعة، مما يدعم جهود تعزيز رعاية أمراض المناعة الذاتية في أبوظبي.

وفي السياق ذاته، أوضح استشاري ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في المستشفى الدكتور ممتاز خان، أن العيادة تنهي معاناة المرضى مع تأخر التشخيص الذي كان يستغرق سنوات في بعض الحالات، حيث يسهم اجتماع الخبراء لمعاينة المريض في الوقت والمكان ذاته في تسريع دقة القرارات وتحقيق التشخيص المبكر.

ويُعد الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية المزمنة والمعقدة التي قد تصيب أعضاء حيوية كالكلى والدماغ، وتشكل النساء نحو 90% من المصابين به عالمياً، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 16.500 متعايش مع المرض في دولة الإمارات، ما يبرز الأهمية البالغة لهذه العيادة في مواجهة تحديات التشخيص والعلاج وتحسين النتائج الصحية للمرضى.