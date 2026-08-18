ميديكلينيك الشرق الأوسط تحصل على اعتماد SRC كشبكة تميز في خدمات التنظير الداخلي

حصلت ميديكلينيك الشرق الأوسط على اعتماد "شبكة التميز في خدمات التنظير الداخلي" (Network of Excellence in Endoscopy) من مؤسسة المراجعة الجراحية (Surgical Review Corporation - SRC، في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة تتمحور حول المريض في مجال أمراض الجهاز الهضمي.

ويعكس هذا الاعتماد الدولي التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم مستويات عالية من جودة الرعاية وسلامة المرضى، ودعم الجودة السريرية عبر منشآتها المختلفة. كما يعكس فعالية نموذج الرعاية الصحية المتكامل الذي تتبناه المجموعة، بما يتيح للمرضى الاستفادة من مستويات متسقة من الخبرة وجودة الرعاية عند الحصول على خدمات التنظيرالداخلي أينما تلقوا الرعاية ضمن شبكة ميديكلينيك في دبي.

وجاء هذا الإنجاز بعد حصول كلٍ من ميديكلينيك مستشفى المدينة، وميديكلينيك مستشفى بارك فيو، وميديكلينيك مستشفى ويلكير، وميديكلينيك دبي مول، التابعة لشبكة ميديكلينيك الشرق الأوسط في دبي، على اعتماد "مركز تميز في خدمات التنظير الداخلي" (Center of Excellence in Endoscopy) من SRC. وقد مكّنت هذه الاعتمادات مجتمعة ميديكلينيك الشرق الأوسط من أن تحصل على اعتماد "شبكة التميز في خدمات التنظير الداخلي".

ويتميّز اعتماد SRC بأنه لا يقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل يشمل أيضاً الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية. وللحصول على هذا الاعتماد، تخضع الجهات المقدمة للرعاية لتقييم مستقل، يشمل خبرات الأطباء وكفاءاتهم، والمسارات السريرية، والخدمات الاستشارية، والتجهيزات الطبية، وتثقيف المرضى، ومنهجيات التحسين المستمر للجودة.

وعن هذا الاعتماد قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة ميديكلينيك الشرق الأوسط، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة عبر جميع منشآتنا. والأهم من ذلك، أنه يؤكد حرصنا على توفير مستويات متسقة من جودة الرعاية عبر جميع منشآتنا المعتمدة، بغض النظر عن المنشأة المعتمدة التي يختارها لتلقي الرعاية. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا بان نكون شريكا موثوقا في تقديم خدمات رعاية صحية للمجتمعات التي نخدمها."

وقال الدكتور جاك قبرصي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في ميديكلينيك الشرق الأوسط: "يشكل التنظير الداخلي ركيزة أساسية في الكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي وتشخيصها وعلاجها. ويعكس حصول منشآتنا الأربع على هذا الاعتماد قوة الحوكمة السريرية لدينا، والتعاون بين فرقنا متعددة التخصصات، والتزامنا المستمر بتحسين الجودة على مستوى الشبكة، بما يدعم تقديم رعاية تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة وسلامة المرضى."

وقال غاري إم. برات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المراجعة الجراحية (SRC): "نفخر بمنح ميديكلينيك الشرق الأوسط هذا الاعتماد تقديراً لالتزامها بجودة الرعاية الصحية وتقديم رعاية عالية الجودة لجميع المرضى. ويعكس هذا الاعتماد التزام شبكة ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم مستويات رعاية عالية الجودة."

ويعكس هذا الاعتماد التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بتعزيز الجودة السريرية وسلامة المرضى عبر شبكتها الصحية. ومن خلال نموذج الرعاية المتكامل الذي تتبناه، تواصل المؤسسة دعم الوصول إلى خدمات أمراض الجهاز الهضمي عالية الجودة وتوفير مستويات متسقة من الرعاية عبر منشآتها المعتمدة.