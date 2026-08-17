الأولى عالمياً.. الإمارات تعتمد «رينفوك» ليكون أول علاج فموي للبهاق

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء موافقتها على استخدام دواء «رينفوك» (أوباداسيتينيب) لعلاج البهاق غير القطعي لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 عاماً فأكثر، ممن تستدعي حالاتهم العلاج الجهازي باستخدام أدوية تنتقل عبر مجرى الدم، ليصبح بذلك أول دواء فموي مرخّص لهذه الفئة من المرضى.



وبحسب ما أوردته المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، يُعطى الدواء مرة واحدة يومياً عن طريق الفم، ما يوفر خياراً علاجياً إضافياً للمرضى المؤهلين، وفق المعايير الطبية المعتمدة.

وبهذا الإنجاز، تصبح الإمارات أول دولة على مستوى العالم تعتمد توسيع استخدام «رينفوك» لعلاج هذه الفئة من مرضى البهاق، ما يعكس مكانتها المتقدمة في مواكبة أحدث الابتكارات الدوائية وتسريع إتاحتها للمرضى.