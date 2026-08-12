الصايغ: الإمارات الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء، وأن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" أصبح من أسرع البرامج الصحية نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتميز في الرعاية الصحية المتقدمة.

وأشار في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، إلى أن عدد المتبرعين المسجلين في برنامج "حياة" تجاوز 39 ألف، وأسهم في إجراء أكثر من 1195 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه، في إنجاز يعكس تنامي الوعي المجتمعي وثقة أفراد المجتمع بالمنظومة الوطنية للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء.

وأوضح أن برنامج "حياة" يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً، ترتكز على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات "عام الأسرة"، فكل عملية زراعة أعضاء تمنح أسرةً كاملة فرصة جديدة للأمل والاستقرار، بما يعزز جودة حياتها ويجسد قيم التكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات.

وجدد الصايغ الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للتسجيل في برنامج "حياة"، مؤكداً أن المشاركة في هذا البرنامج تجسد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتضامن الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً واستدامة لدولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031" في ترسيخ منظومة صحية رائدة عالمياً ترتقي بجودة الحياة وتعزز استدامة صحة المجتمع.