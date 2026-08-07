مستشفى «تداوي» في دبي يشخّص ويعالج حالة نادرة لطفلة

نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى «تداوي» بدبي في تشخيص وعلاج طفلة كانت تعاني من مرض نادر يُعرف باسم «الأكالازيا»، وهو اضطراب نادر يصيب طفلاً واحداً من بين كل مليون طفل تقريباً، وذلك بعد سنوات من المعاناة مع أعراض لم يتم تشخيص سببها بدقة.

وتعود تفاصيل الحالة إلى مراجعة الطفلة عيادة طب الأطفال في المستشفى وهي تعاني أعراضاً بدت في ظاهرها مشابهة لنزلات البرد الشائعة، إلا أن الطبيب المعالج لاحظ خلال الفحص السريري أن وزنها وطولها أقل من المعدلات الطبيعية المتوقعة لعمرها، ما استدعى إجراء تقييم طبي أكثر شمولاً.

وبالاستفسار عن تاريخها المرضي، أوضحت والدتها أن ابنتها تعاني منذ نحو ثلاث سنوات من صعوبة في البلع وارتجاع في المريء، وكانت تتلقى العلاج لهذه الأعراض من دون الوصول إلى تشخيص دقيق يفسر حالتها بشكل كامل.

وأثار التأخر الملحوظ في نمو الطفلة اهتمام الفريق الطبي، الذي رأى أن الأعراض تستدعي إجراء فحوص تشخيصية متخصصة.

وبالتعاون بين الأطباء وقسم الأشعة في المستشفى، خضعت الطفلة لفحص بالصبغة للمريء، مكّن الفريق الطبي من تحديد السبب الحقيقي للأعراض خلال نحو 10 دقائق فقط.

وأظهرت النتائج إصابة الطفلة بمرض الأكالازيا، وهو اضطراب نادر يصيب المريء نتيجة عدم ارتخاء العضلة السفلية للمريء بصورة طبيعية، ما يعيق مرور الطعام والسوائل إلى المعدة، ويسبب صعوبة في البلع وآلاماً متكررة وارتجاعاً مزمناً في المريء، وقد يؤثر سلباً في نمو الطفل وتطوره إذا لم يُشخّص ويُعالج في الوقت المناسب.

وعقب التشخيص، خضعت الطفلة لإجراء علاجي بالمنظار في مستشفى «تداوي» تكلّل بالنجاح، ما أسهم في استعادة قدرتها على البلع بصورة طبيعية ودون ألم، وساعدها على استئناف نموها بشكل طبيعي وتحسين جودة حياتها.

وأكد الفريق الطبي المعالج بمستشفى «تداوي» أن هذه الحالة تعكس أهمية النظر إلى الأعراض البسيطة ضمن الصورة السريرية الكاملة للمريض، إذ قد تكون مؤشراً إلى حالات مرضية نادرة تتطلب تشخيصاً دقيقاً، كما أسهم التعاون بين مختلف التخصصات الطبية في المستشفى في الوصول السريع إلى التشخيص الصحيح ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

وأضاف الفريق: «ندعو الآباء والأمهات إلى عدم تجاهل الأعراض المستمرة أو غير المعتادة لدى أطفالهم، خصوصاً صعوبات البلع أو مشكلات النمو غير المبررة، إذ يُعد التشخيص المبكر والدقيق عاملاً أساسياً في علاج العديد من الأمراض النادرة وتمكين الأطفال من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية».