المستشفى الأميركي دبي و"أبوت" يبرمان مذكرة تفاهم تمهيداً لإدخال أول تقنية من الجيل الجديد

أعلن المستشفى الأميركي دبي، أحد أبرز المؤسسات الرائدة إقليمياً في تقديم الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير العالمية والحلول الطبية المبتكرة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أبوت - Abbott"، الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، بهدف تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال توظيف تقنيات متقدمة وحلول تشخيصية مبتكرة.

ويمهّد هذا التعاون لإدخال تقنية من الجيل الجديد للكشف المبكر عن السرطان، من شأنها أن أحداث نقلة نوعية في قدرات التشخيص بالدولة، وتمكين الأفراد الاستفادة من حلول مبتكرة تساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وبموجب التعاون، سيكون المستشفى الأميركي دبي أول منشأة خاصة للرعاية الصحية في دبي توفر حلاً متقدماً من هذا النوع للكشف عن السرطان في مراحله المبكرة.

ويؤدي الكشف المبكر دوراً محورياً في تحسين رعاية مرضى السرطان وتعزيز فاعلية إدارة المرض، ما يجعل إدخال هذه التقنية إضافة مهمة إلى منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. كما يُتوقع أن تسهم في تسريع تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمكافحة السرطان، وفي مقدمتها خفض معدلات الوفيات الناجمة عنه من خلال اكتشافه في مراحله الأولى، ودعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر دقة وفاعلية.

ويجسد هذا التعاون الرؤية والقيم المشتركة والالتزام الراسخ بين المستشفى الأميركي دبي وشركة شركة "أبوت - Abbott"، والتزامهما بدعم مسيرة التحول في قطاع الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات التشخيصية المتقدمة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية والنتائج العلاجية للمرضى.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأميركي دبي: "يسعدنا التعاون مع شركة “أبوت” لفتح آفاق جديدة في مجال تشخيص السرطان بدولة الإمارات. ويُعد الكشف المبكر عاملاً أساسياً في تحسين نتائج رعاية المرضى، ومن شأن شراكتنا مع “أبوت” لإدخال هذه التقنيات المتقدمة أن تدعم دولة الإمارات في تحقيق إنجازات جديدة على صعيد توفير رعاية فعالة ومتكاملة لمرضى السرطان".

وأضاف بشارة: "يلتزم المستشفى الأمريكي دبي بدعم دولة الإمارات في تحقيق أهدافها الوطنية في مجال الرعاية الصحية، وسنواصل الاضطلاع بدور ريادي في رسم ملامح هذه المسيرة التحولية، بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع".

من جانبه، قال عمر ريال، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية الدولية لوحدة تشخيص السرطان في شركة "أبوت": "نسهم من خلال تعاوننا مع المستشفى الأميركي دبي في تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان، ودعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر دقة واستنارة، بما يساعد على تحسين النتائج العلاجية للمرضى، ويدعم التطور المستمر للرعاية الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات".

ويُعد المستشفى الأميركي دبي إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، ويحظى بمكانة مرموقة بفضل نهجه الذي يضع المريض في صميم الرعاية، ويرتكز على التميز السريري والتشخيصات المتقدمة والابتكار والعلاجات القائمة على الأدلة العلمية.

وتقدم "أبوت - Abbott"، الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، محفظة واسعة من التقنيات التي تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس، وتشمل حلول التشخيص والأجهزة الطبية ومنتجات التغذية والأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى مساعدة الأفراد على التمتع بحياة أكثر صحة.