%81 ارتفاعـاً في عدد متخصصي الصحة النفسية بأبوظبي

ارتفع عدد المتخصصين بالصحة النفسية في إمارة أبوظبي بنسبة 81% منذ عام 2022، وتضم الإمارة حالياً 143 منشأة للصحة النفسية، من بينها 13 مركزاً متخصصاً، يعمل فيها 640 متخصصاً مؤهلاً ضمن جهود دائرة الصحة - أبوظبي لتطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية، مع خطط لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرضى خلال العامين المقبلين.

وقالت وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، إن الصحة النفسية تُمثّل أساس جودة الحياة، مشيرة إلى أن أبوظبي تعمل على بناء منظومة تجعل الدعم النفسي متاحاً للجميع.

وأكد مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتور راشد السويدي، أن الصحة النفسية ركيزة أساسية لبناء وتمكين مجتمع صحي يتمتع أفراده بجودة حياة أفضل. ولتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، دمجت دائرة الصحة - أبوظبي، خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال تدريب أكثر من 1930 طبيب أسرة على تشخيص وإدارة الحالات النفسية الشائعة، مثل القلق والاكتئاب، بما يتيح للأفراد الحصول على الدعم في أقرب نقطة لهم، مع إمكانية إحالتهم إلى المتخصصين عند الحاجة. وتوفر أبوظبي تقنيات علاجية مبتكرة قائمة على الأدلة، من بينها العلاج بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو خيار علاجي غير جراحي وغير دوائي، يوسع نطاق العلاج للحالات التي لا تستجيب للأدوية، ويسهم في تحسين فرص التعافي وجودة الحياة.