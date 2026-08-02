إجراء أول عملية في الشرق الأوسط بتقنية متطورة لتثبيت فقرات الظهر

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً طبياً جديداً يُضاف إلى سجل الابتكارات العلاجية في الدولة، بعدما نجح مستشفى القاسمي بالشارقة في إجراء أول عملية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط باستخدام تقنية حديثة ومتطورة لتثبيت فقرات الظهر، في خطوة تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المنظومة الصحية الإماراتية في تبني أحدث الحلول الجراحية العالمية وتوظيفها لخدمة المرضى.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن العملية أُجريت باستخدام دعامة التيتانيوم المتطورة «ROCCIA MultiLIF Titanium» لعلاج مريض كان يعاني آلاماً مزمنة وشديدة نتيجة تضيق متقدم في القناة الشوكية، وهي حالة تؤثر بصورة مباشرة في الأعصاب وتحدّ من القدرة على الحركة، وقد تكللت العملية بالنجاح وأسهمت في تحسين الحالة الصحية للمريض، مع تسريع وتيرة التعافي وتقليص فترة الاستشفاء مقارنة بالأساليب العلاجية التقليدية.

وتفصيلاً، حقق مستشفى القاسمي في الشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً طبياً جديداً بإجراء أول عملية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط باستخدام تقنية حديثة لتثبيت فقرات الظهر، وذلك ضمن جهوده المستمرة والمتواصلة لتبني أحدث الحلول العلاجية والابتكارات الجراحية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للمرضى، بما يواكب أفضل الممارسات الطبية العالمية.

وبيّنت «الإمارات الصحية» في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن العملية أجريت لمريض كان يعاني آلاماً مزمنة وصعوبة في الحركة نتيجة تضيق شديد ومتقدم في القناة الشوكية، وهي من الحالات التي قد تؤثر بشكل مباشر في الأعصاب وتحدّ من قدرة المريض على ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية، ما استدعى تدخلاً جراحياً متقدماً لتخفيف الضغط عن الأعصاب، واستعادة استقرار العمود الفقري، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأسهمت في تحسين الحالة الصحية للمريض، مع تسريع وتيرة التعافي وتقليل مدة الإقامة في المستشفى مقارنة بالأساليب العلاجية التقليدية.

وأكد المدير التنفيذي ورئيس مركز القلب في مستشفى القاسمي بالشارقة، الدكتور عارف النورياني، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتوفير أحدث التقنيات العلاجية المعتمدة عالمياً، وترسيخ ثقافة الابتكار السريري في مختلف منشآتها الصحية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي العالمي.

وقال إن المؤسسة تواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الطبية واستقطاب الخبرات المتخصصة، إلى جانب تحديث التجهيزات الطبية وإدخال أحدث التقنيات الجراحية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى، مؤكداً أن مستشفى القاسمي أصبح من المراكز المرجعية الرائدة في العديد من التخصصات الدقيقة، بفضل ما يمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات تقنية متقدمة تمكنه من التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف أن المؤسسة تضع المريض في قلب منظومة الرعاية الصحية، وتسعى إلى توفير حلول علاجية أكثر أماناً وأقل تدخلاً جراحياً، بما يسهم في تخفيف الألم، وتسريع التعافي، والحد من المضاعفات، وتمكين المرضى من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقصر وقت ممكن، انسجاماً مع مستهدفاتها في بناء منظومة صحية مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للتميز الطبي.

من جانبه، قال استشاري ورئيس قسم جراحة العمود الفقري في مستشفى القاسمي، الدكتور فواز الهزاع، إن العملية تمثّلت في إجراء تدخل جراحي دقيق لتوسيع القناة الشوكية وتثبيت فقرات الظهر باستخدام دعامة التيتانيوم المتطورة «ROCCIA MultiLIF Titanium» للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن اعتماد هذه التقنية جاء لما تتمتع به من خصائص هندسية وميكانيكية وسريرية فائقة ومتقدمة تمنح الجراح دقة أكبر أثناء العملية، وتوفر للمريض نتائج علاجية أكثر استقراراً على المدى الطويل.

وأضاف أن الدعامة المتطورة تتميز بتصميم هندسي مبتكر يتيح مساحة ارتكاز مناسبة وتوزيع الأحمال الميكانيكية بصورة متوازنة بين الفقرات، الأمر الذي يحقق أعلى درجات الثبات، ويحفز عملية الالتحام الطبيعي للعظام، ويقلل من احتمالية حدوث المضاعفات أو الحاجة إلى تدخلات جراحية لاحقة، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف الألم بعد العملية وتسريع استعادة الحركة.

وأشار إلى أن إدخال هذه التقنية يُمثل نقلة نوعية في جراحات العمود الفقري، حيث تتيح إجراء تدخلات أكثر دقة وأقل تأثيراً في الأنسجة المحيطة، ما يساعد على تقليص فترة الاستشفاء وتمكين المرضى من العودة إلى ممارسة أنشطتهم اليومية بصورة أسرع، مؤكداً أن مواكبة أحدث الابتكارات الطبية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير الخدمات التخصصية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة نهج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني أحدث التقنيات الطبية وتطوير الخدمات التخصصية، وحرصها على تعزيز ريادة منشآتها الصحية في تقديم رعاية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يواكب التطورات العالمية في مختلف التخصصات الطبية، ويعزز مكانة دولة الإمارات في مجال الابتكار الصحي وتقديم خدمات علاجية متقدمة تضاهي أفضل المراكز الطبية العالمية.