«برجيل» تفتتح في العين مركزاً متكاملاً لـ «الرعاية العاجلة»

افتتحت برجيل القابضة أول مركز للرعاية العاجلة في مدينة العين، ضمن مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظاهر، ليُعد من مراكز الرعاية العاجلة الأولى في دولة الإمارات التي يتم إنشاؤها داخل مركز لجراحة اليوم الواحد.

ويقدم المركز خدمات تشخيص وعلاج الحالات الطبية والإصابات العاجلة غير المهددة للحياة للبالغين والأطفال، بما يسهم في توفير رعاية سريعة وفعّالة وتقليل الحاجة إلى مراجعة أقسام الطوارئ، كما يخدم سكان الظاهر، وجنوب الظاهر، ومزيد، وأم غافة، والنود، والمناطق المجاورة، بما يعزز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العاجلة على مدار الساعة في مدينة العين.

حضر الافتتاح وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووكيل دائرة الصحة في أبوظبي الدكتورة نورة الغيثي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي حشيمة العفاري، ونائب رئيس أول الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية وجودة الحياة - شركة أدنوك الدكتورة غوية النيادي، والأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، مريم الشامسي، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل، وعضو مجلس إدارة برجيل القابضة عمران الخوري، والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في مدينة العين الدكتورة عائشة المهري، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

والتقى الدكتور سلطان النيادي عدداً من الشباب الإماراتيين أعضاء مجلس شباب برجيل، واطلع على تجاربهم المهنية وأدوارهم في مختلف التخصصات داخل المجموعة، كما ناقش معهم سبل تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القيادات الشابة، وتعزيز فرص النمو المهني، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية.

ويخدم المركز نطاقاً سكانياً يضم أكثر من 80 ألف نسمة في منطقة الظاهر والمناطق والمجتمعات المحيطة بها، ويوفر لهم خدمات الرعاية العاجلة والتشخيص المتقدم والرعاية التخصصية، بالقرب من أماكن سكنهم، بما يسهم في الحد من الزيارات غير الضرورية لأقسام الطوارئ في المستشفيات، وتعزيز سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الصحية.

ويعمل المركز على مدار الساعة، ويربط بين عيادات الرعاية الأولية وأقسام الطوارئ، ويُمكّن المرضى من الحصول على التقييم الطبي، والخدمات التشخيصية، والعلاج، والمتابعة، والإحالات للمتابعة خلال الزيارة نفسها.

وقالت الدكتورة عائشة المهري إن افتتاح المركز محطة جديدة في جهود تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لسكان الظاهر والمناطق المجاورة، من خلال توفير رعاية فورية وعالية الجودة على مدار الساعة بالقرب من أماكن سكنهم.