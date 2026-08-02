«الإمارات للدواء» توافق على «ليبفندرا» لعلاج الكوليسترول

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء «ليبفندرا» (Lipfendra)، المخصص لعلاج البالغين المصابين بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، بما في ذلك بعض الحالات الوراثية، وذلك ضمن خطة علاجية يحددها الطبيب المختص.

ويُعد «ليبفندرا» دواءً فموياً يؤخذ مرة واحدة يومياً، ويسهم إلى جانب النظام الغذائي المتوازن وممارسة النشاط البدني، في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL-C)، الذي يُعد من أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يوسّع الدواء الخيارات العلاجية المتاحة للبالغين الذين تستدعي حالاتهم تدابير إضافية، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، بما ينسجم مع الممارسات الطبية المستندة إلى الأدلة العلمية.

وبذلك، أصبحت الإمارات ثاني دولة في العالم تعتمد هذا العلاج، بما يعكس كفاءة المنظومة الوطنية ويواكب توجهها نحو تسريع وصول الابتكارات الدوائية إلى المرضى.

ودعت المؤسسة أفراد المجتمع، ولا سيما المصابين بارتفاع الكوليسترول، إلى الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب مراجعة الطبيب.