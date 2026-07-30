«الإمارات للدواء» تعزز الاستفادة من المستودعات المرخصة عبر نموذج «التخزين لدى الغير»

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تطبيق نموذج «التخزين لدى الغير - 3PL» للمرة الأولى، واستقبال طلبات الترخيص المرتبطة به ضمن خدمات ترخيص المستودعات الطبية، بما يتيح للمنشآت الراغبة في الحصول على امتياز التوزيع إمكانية التعاقد مع مستودعات طبية قائمة ومرخصة من المؤسسة، بدلاً من إنشاء وتشغيل مستودع تخزين مستقل متوافق مع ممارسات التوزيع الجيد.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس، أنه يشترط على مقدم طلب تخزين لدى الغير إبرام عقد مع مزود خدمات لوجستية واحد على الأقل، موضحة أنه يقصد بمزود الخدمات اللوجستية للطرف الثالث «3PL»، المستودع الطبي القائم والحاصل على ترخيص من مؤسسة الإمارات للدواء.

وباشرت الفِرَق المختصة في المؤسسة تنفيذ الزيارات التفتيشية المرتبطة بالطلبات المقدمة، بالتزامن مع جمع ملاحظات المتعاملين وتوصياتهم، واعتماد حالات تشغيلية مختلفة تتوافق مع النموذج، لتحديث إطار العمل وقوائم التحقق الخاصة بالتخزين لدى الغير ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع احتياجات الأعمال، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات.

وأكدت المؤسسة أن أهمية نموذج التخزين لدى الغير تبرز في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام المساحات المتاحة، إذ يوفر للمنشآت المرخصة خياراً تنظيمياً ولوجستياً مرناً يتيح لها الاستفادة من مساحات تخزينية في مستودعات قائمة ومستوفية للاشتراطات الصحية والتنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية المتاحة في دولة الإمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير خيارات إضافية للشركات المحلية الصغيرة والناشئة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد.

وقالت: «يوفر هذا النموذج إطاراً موحداً للتعامل مع طلبات الترخيص، ويحد من الاستثناءات في الإجراءات، ويعزز مستويات الرقابة والامتثال، ومواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالتخزين والتوزيع الجيد».