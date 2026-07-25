آدم فيتال أول مستشفى خاص متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري في الإمارات يحصل على تصنيف عالمي للمستشفيات

حصل مستشفى آدم فيتال على تصنيف المستشفيات العالمي من «نيوزويك» و«ستاتيستا»، ليصبح بذلك أول مستشفى خاص متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري ينال هذا التقدير العالمي، والأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعدّ تصنيف المستشفيات العالمي من «نيوزويك» و«ستاتيستا» أحد أكثر برامج تقييم المستشفيات احتراماً على مستوى العالم، إذ يكرّم مؤسسات الرعاية الصحية المتميزة في النتائج السريرية ورعاية المرضى والالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

ويقيّم هذا البرنامج الدولي المستشفيات المشاركة عبر محاور رئيسية لأداء الرعاية الصحية، تشمل توفير الرعاية وسرعة تقديمها، وتجربة المرضى وسلامتهم، وتقنيات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وجاذبية جهة العمل.

وكجزء من التقييم، حصل مستشفى آدم فيتال على تصنيف خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف متاح، ضمن فئة تجربة المرضى وسلامتهم. ويعكس هذا الإنجاز التزام المستشفى بتحقيق نتائج سريرية استثنائية، وضمان سلامة المرضى، وتطبيق الممارسات القائمة على الأدلة، والالتزام بمعايير الرعاية المعترف بها دولياً.

ويعزز هذا التقدير التزام مستشفى آدم فيتال بتقديم تجربة استثنائية للمرضى، مع الحفاظ على أعلى معايير الرعاية في جميع مراحل رحلتهم العلاجية، بدءاً من التشخيص والعلاج، ومروراً بالتأهيل والتعافي، ووصولاً إلى المتابعة طويلة الأمد.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال، محمد عمر ناصر: "يعكس هذا التقدير العالمي قوة نموذجنا السريري، الذي يجمع بين الخبرات التخصصية الدقيقة، والممارسات القائمة على الأدلة، والتركيز المتواصل على النتائج السريرية للمرضى، بما يتيح لنا تقديم رعاية عالمية المستوى لصحة الجهاز العضلي الهيكلي. والأهم من ذلك، أنه يجسّد الثقة التي يضعها مرضانا فينا، وهي ثقة تلهم فرقنا باستمرار لمواصلة الارتقاء بأعلى معايير التميز السريري والسلامة والرعاية المخصصة لكل مريض".