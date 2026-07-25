"فاليو هيلث" توسّع خدمات برامج تعزيز الصحة ورعاية الأمهات بعد الولادة بالتعاون مع مستشفى كليمنصو الطبي دبي

أعلنت فاليو هيلث (Valeo Health)، المنصة الرائدة للرعاية الصحية المنزلية في دولة الإمارات، عن توسيع خدماتها في مجال برامج تعزيز الصحة وطول العمر ورعاية الأمهات بعد الولادة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع مستشفى كليمنصو الطبي دبي (CMC Dubai)، في خطوة تهدف إلى توفير تجربة رعاية صحية متكاملة تجمع بين خدمات المستشفى والرعاية المنزلية.

وتعكس هذه الشراكة تحولًا في مفهوم تقديم الرعاية الصحية، حيث أصبح بإمكان المرضى الاستفادة من خدمات تشخيصية متقدمة بمستوى المستشفيات إلى جانب خدمات الرعاية المنزلية، بما يضمن استمرارية الرعاية دون الحاجة إلى التنقل بين عدة مزودي خدمات.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن مستخدمو فاليو هيلث من الوصول إلى مجموعة واسعة من الفحوصات والتقييمات المتقدمة في مستشفى كليمنصو الطبي دبي، بما في ذلك فحوصات DEXA، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وخدمات الأشعة، وتقييم تكوين الجسم وكثافة العظام، بالإضافة إلى استشارات متخصصة في أمراض الروماتيزم والغدد الصماء، وفحوصات مخبرية تشمل مستويات الكرياتينين، وفيتامين (د)، والكالسيوم، بما يعزز برامج الوقاية ومتابعة الصحة على المدى الطويل.

كما تشمل الشراكة توسيع خدمات الرعاية المقدمة للأمهات بعد الولادة، حيث ستوفر فاليو هيلث خدمات الإرشاد حول الرضاعة الطبيعية، ورعاية حديثي الولادة، والتمريض المنزلي المرخص من هيئة الصحة بدبي عند الطلب، والعلاج الطبيعي بعد الولادة، بإشراف طبي من مستشفى كليمنصو عند الحاجة، لضمان استمرارية الرعاية خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة.

وقال الشريك المؤسس لفاليو هيلث، سونديب ساهني: "نهدف إلى تمكين المرضى من الحصول على رعاية صحية متكاملة تجمع بين الراحة وجودة الخدمات الطبية، سواء من خلال برامج تعزيز الصحة أو دعم الأمهات الجدد في منازلهن."

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمستشفى كليمنصو الطبي دبي، مارك آدامز، أن هذه الشراكة تعكس التزام المستشفى بتوسيع نطاق الرعاية الصحية خارج أسوار المستشفى، عبر دمج الخبرات الطبية المتقدمة مع خدمات الرعاية المنزلية المبتكرة، بما يضمن تقديم رعاية متواصلة وفق أعلى المعايير.

ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون توسعًا خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار فاليو هيلث في تعزيز شبكة شركائها السريريين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير نموذج أكثر تكاملًا للرعاية الصحية المنزلية والسريرية.