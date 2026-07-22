بلدية دبي توظّف الذكاء الاصطناعي لفحص جودة المياه المنزلية

أعلنت بلدية دبي عن نقلة نوعية في تطوير آليات منظومة فحص سلامة وجودة المياه المنزلية من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف المبكر والدقيق عن التلوث البكتيري، مثل «الليجيونيلا» و«الإيكولاي»، في خطوة سبّاقة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في الفحوص المخبرية والمعايرة.

وقالت البلدية في بيان صحافي أمس: «تُمثل هذه الخدمة المُطورة نقلة نوعية في آليات الرقابة المخبرية، إذ يتسع نطاقها ليغطي فحص مختلف مصادر المياه الاستهلاكية والترفيهية في المنازل والمرافق، بدءاً من مياه الخزانات والصنابير، وصولاً إلى أحواض السباحة ومياه الشرب غير المعبأة. وبفضل هذا الشمول، تضمن الخدمة احتواء أي مسببات للتلوث المائي، ما يسهم بشكل مباشر في الوقاية من الأمراض، ويعزز ثقة المجتمع بسلامة بيئته المعيشية».

وأضافت: «ستسهم التقنيات المتقدمة في تقليص زمن الفحوص المخبرية، فقد أصبح بالإمكان إصدار نتائج فحص بكتيريا (الليجيونيلا)، وبكتيريا (الإيكولاي) خلال زمن قياسي، مقارنة بالطرق التقليدية. وتكتسب هذه السرعة قيمتها المضافة من خلال الاعتماد على قراءة إلكترونية للنتائج بنسبة 100%، وهو ما يضمن دقة متناهية ويتيح اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وفعّالة».

وأكدت مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، المهندسة هند محمود أحمد، أن هذه النقلة النوعية في آليات الفحص تعكس النهج الاستباقي للبلدية في حماية المجتمع. وقالت: «نعمل باستمرار على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مخبرية ترتقي بمستويات الحماية والوقاية الاستباقية لمجتمع دبي من جميع المخاطر المؤثرة على الصحة العامة. التطوير المستمر في خدماتنا يستهدف تسريع الفحوص وفق إجراءات أقل، ويمثل ترجمة عملية لجهودنا في تطوير منظومة الصحة العامة، بما يدعم مستهدفاتنا في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والأكثر جودة للحياة على مستوى العالم».