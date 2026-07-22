الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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