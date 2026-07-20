«الإسعاف الوطني» يقدم الرعاية لـ 58.7 ألف مريض في 6 أشهر

أظهرت الإحصاءات التشغيلية لـ«الإسعاف الوطني»، خلال النصف الأول من العام الجاري، أنه قدّم الرعاية الطبية الطارئة لـ58 ألفاً و781 مريضاً، فيما تعاملت الفرق الإسعافية مع 73 ألفاً و624 بلاغاً إسعافياً، واستقبل مركز اتصال الإسعاف 168 ألفاً و659 مكالمة.

كما كشفت الإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المرضى المنقولين إلى المستشفيات منذ بدء عملياته، تجاوز 356 ألفاً و109 مرضى، وتجاوز عدد المرضى الذين تم إسعافهم 575 ألفاً و646 مريضاً، وبلغ عدد البلاغات المستلمة مليوناً و242 ألفاً و639 بلاغاً.

وقال «الإسعاف الوطني» إنه يقدم خدمات الرعاية الطبية الطارئة على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ 998، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة وتعزيز سلامة المجتمع.

ودعا إلى اتباع أربعة إرشادات عند الاتصال بخط الطوارئ لطلب المساعدة الطبية، لضمان تسريع استجابة الفرق المسعفة، لافتاً إلى أن «كل ثانية قد تنقذ حياة»، والمحافظة على الهدوء، وتحديد موقع الحادث أو المريض، وشرح الحالة بوضوح، واتباع تعليمات موظف الاتصال حتى وصول مركبة الإسعاف إلى الموقع.

وأوضح أنه يعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في إطار شراكات استراتيجية تعزز مساعيه لتحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة في الحفاظ على حياة الأفراد وسلامتهم وخدمة المجتمع.

ويقدم خدماته للمرضى والمصابين في الدولة، بدعم من مراكز عمليات متخصصة وأسطول حديث من مركبات الإسعاف المتطورة، عبر كوادر طبية مؤهلة، تتولى تقديم خدمات الإسعاف على مدار الساعة في كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وتوفر الكوادر الطبية المتخصصة لـ«الإسعاف الوطني» مستويات مختلفة من الرعاية الطبية في مرحلة ما قبل المستشفى، من خلال حزمة متنوعة من خدمات وحلول الرعاية الطبية الطارئة، تشمل خدمات الطوارئ الطبية الأساسية أو المتقدمة، والتغطية الإسعافية للفعاليات الخاصة والعامة، وخدمات نقل المرضى للحالات غير الطارئة، وخدمات الإسعاف الجوي، والرعاية الطبية في المواقع.

وتنتشر الفرق ومركبات الإسعاف في 60 موقعاً مختلفاً في الإمارات الخمس لتوفير الاستجابة الفورية والدعم المناسب في مواقع الحوادث، والنقل إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات في حالات المرض والتعرض للإصابات والحوادث والأزمات الصحية العامة.

ويمتلك «الإسعاف الوطني» بنية تشغيلية متطورة، وكوادر تخصصية تضمن أعلى معايير السلامة لخدمة أفراد المجتمع، عبر مراكز عمليات متخصصة ترتبط إلكترونياً بنظام إدارة البلاغات الذكية (ICCC)، إلى جانب تقديم خدمات إسعاف جوي، بالتعاون مع جناح جو وزارة الداخلية.

وعلى الصعيد الميداني، يمتلك «الإسعاف الوطني» أسطولاً مجهزاً يضم 60 مركبة إسعاف مدعومة بنسبة 30% كمركبات احتياطية، و12 مركبة مستجيب أول، وأربع مركبات استجابة للحوادث المتطورة.

ويدير العمليات كادر إسعافي مؤهل، يضم أكثر من 480 موظفاً من المسعفين الأساسيين والمتقدمين والأطباء، يسندهم في ذلك أكثر من 40 مأمور عمليات طبية، وفريق دعم إداري يتكون من 35 مديراً وموظف دعم.