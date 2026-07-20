باحثون: لقاح لسرطان البنكرياس يُظهر نتائج مبشرة

قال باحثون إن لقاحاً تجريبياً يستهدف أحد أكثر العوامل ​الجينية شيوعاً لسرطان البنكرياس، نجح في منع تطور المرض لدى مرضى معرضين لخطر ​مرتفع في تجربة أولية.

وذكر الباحثون في دورية «كانسر دسكفري»، أنه يعتقد أن هذه الدراسة هي أول تجربة على الإنسان تثبت أن لقاحاً يستهدف طفرة «كيراس» الجينية، يمكن أن يُولّد بأمان استجابات مناعية طويلة الأمد.

وتوجد طفرات «كيراس» في معظم حالات سرطان البنكرياس والآفات السرطانية المبكرة. ويعمل اللقاح، المعروف باسم «إم. كيراس-فاكس»، والذي ⁠يطوّره باحثون في جامعة جونز هوبكنز، على تحفيز جهاز المناعة، للتعرّف إلى الخلايا الحاملة لأي من الأنواع الستة من هذه الطفرات، وتدميرها قبل أن تتحول إلى سرطان.

وتلقى 20 مشاركاً من المُعرضين لخطر جيني مرتفع للإصابة بسرطان البنكرياس ‌ولديهم اضطراب في البنكرياس تم رصده من خلال الفحوص التصويرية، أربع جرعات من اللقاح على مدى 13 أسبوعاً.

ونجح اللقاح في تحفيز خلايا مناعية قادرة على التعرّف ‌إلى طفرات «كيراس» وتذكرها لدى 18 مشاركاً، أي بنسبة 90%.

وبعد متوسط فترة متابعة بلغت ‌16.5 شهراً، لم يُصب أي من المشاركين بسرطان البنكرياس أو بآفة عالية الخطورة في البنكرياس تتطلب إزالة جراحية.

وقالت قائدة ​الدراسة الطبيبة، ⁠إليزابيث جافي، من ⁠مركز كيميل لسرطان البنكرياس التابع لجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور في بيان «هذه ليست إلا البداية، لايزال أمامنا عمل كثير، وهو أمر لم يفكر أحد في القيام به من قبل».