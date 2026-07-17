%28.6 نمواً في الفحوص الطبية للإقامة.. و57% من الطلبات إلكترونية

كشفت إحصاءات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نمو متواصل في الطلب على فحوص اللياقة الطبية اللازمة لإصدار تأشيرات الإقامة في الدولة، إذ ارتفع عدد الفحوص في مراكز الصحة العامة ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة للمؤسسة بنسبة 28.6%، خلال أربع سنوات، ليبلغ أربعة ملايين و973 ألفاً و303 فحوص لياقة طبية لطالبي تأشيرات الإقامة، بين 2022 و2025، ووفقاً للبيانات الصادرة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، سجلت الخدمات الرقمية تحوّلاً نوعياً، بعدما قفزت حصة الطلبات المقدمة لطالبي تأشيرات الإقامة عبر الموقع الإلكتروني من 14.5% في عام 2022 إلى 57.1% في العام الماضي 2025، بزيادة تجاوزت خمسة أضعاف، لتصبح القنوات الرقمية الوسيلة الرئيسة لإنجاز طلبات فحص اللياقة الطبية، مقابل تراجع الاعتماد على مراكز الطباعة التقليدية في مؤشر يعكس نجاح المؤسسة في تسريع التحوّل الرقمي وتبسيط رحلة المتعاملين.

وتفصيلاً، كشفت إحصاءات صادرة عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إجراء أربعة ملايين و973 ألفاً و303 فحوص لياقة طبية لطالبي تأشيرات الإقامة، بين 2022 و2025، عبر مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لها في إمارات دبي والشارقة وعجمان، ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في الطلب على الخدمة، بالتوازي مع الزيادة السكانية، وارتفاع أعداد المقيمين، والتوسّع في الاعتماد على القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن عدد الفحوص ارتفع من مليون و107 آلاف و399 فحصاً في عام 2022 إلى مليون و424 ألفاً و313 فحصاً في عام 2025، بزيادة بلغت 316 ألفاً و914 فحصاً، وبنسبة نمو وصلت إلى 28.6%، بينما سجل العام الماضي أعلى عدد من الفحوص المنجزة خلال السنوات الأربع، بعد أن بلغ إجمالي الفحوص مليوناً و176 ألفاً و548 فحصاً في عام 2023، ثم بلغ مليوناً و265 ألفاً و43 فحصاً في عام 2024، مواصلاً منحنى النمو السنوي.

وتعكس البيانات تحولاً متسارعاً في سلوك المتعاملين نحو استخدام الخدمات الرقمية، إذ ارتفعت نسبة الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني من 14.5% من إجمالي الطلبات في عام 2022، بواقع 160 ألفاً و63 طلباً، إلى 23.1% في عام 2023، بواقع 271 ألفاً و400 طلب، ثم 46.5% في عام 2024، بواقع 588 ألفاً و115 طلباً، قبل أن تصل إلى 57.1% في عام 2025، بواقع 813 ألفاً و374 طلباً، لتصبح القنوات الرقمية للمرة الأولى الوسيلة الرئيسة لتقديم طلبات فحص اللياقة الطبية لطالبي تأشيرات الإقامة.

في المقابل، انخفض الاعتماد على مراكز الطباعة بصورة تدريجية، حيث تراجع عدد الطلبات المقدمة من خلالها من 947 ألفاً و336 طلباً في عام 2022 إلى 905 آلاف و148 طلباً في عام 2023، ثم 676 ألفاً و928 طلباً في عام 2024، وصولاً إلى 610 آلاف و939 طلباً في عام 2025، وهو ما يعكس نجاح المؤسسة في تسريع التحول الرقمي وتبسيط رحلة المتعاملين عبر القنوات الإلكترونية، وانتقال أغلبية المتعاملين إلى الخدمات الرقمية.

وعلى مستوى الأداء الشهري، سجل عام 2022 أعلى عدد للفحوص في مارس بإجمالي 124 ألفاً و858 فحصاً، بينما كان يوليو الأقل بنحو 72 ألفاً و831 فحصاً. وفي عام 2023 تصدر مارس قائمة الأشهر الأكثر إجراء للفحوص بـ113 ألفاً و398 فحصاً، في حين سجل أبريل أقل عدد بلغ 84 ألفاً و461 فحصاً، أما في عام 2024 فقد شهد أكتوبر أعلى معدل شهري خلال السنوات الأربع بإجمالي 139 ألفاً و322 فحصاً، تلاه ديسمبر بـ131 ألفاً و26 فحصاً، بينما سجل أبريل أدنى مستوى خلال العام بـ79 ألفاً و790 فحصاً.

وفي عام 2025 حافظت المؤشرات على مستويات مرتفعة، إذ تصدر مايو بـ127 ألفاً و821 فحصاً، يليه ديسمبر بـ125 ألفاً و466 فحصاً، ثم أبريل بـ125 ألفاً و205 فحوص، بينما جاء يونيو الأقل بإجمالي 107 آلاف و586 فحصاً، وهو مستوى يفوق الحد الأدنى المسجل في السنوات السابقة.

وتؤكد هذه المؤشرات تنامي الطلب على خدمات فحص اللياقة الطبية اللازمة لإصدار وتجديد تأشيرات الإقامة، تزامناً مع النمو السكاني الذي تشهده الدولة، كما تعكس قدرة مراكز الفحص التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين، إلى جانب نجاح المؤسسة في تعزيز التحول الرقمي، حيث انتقلت القنوات الإلكترونية خلال أربع سنوات من كونها خياراً ثانوياً إلى القناة الرئيسة لتقديم طلبات الخدمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية الحكومية.

وطورت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أخيراً خدمات فحص اللياقة الطبية لإصدار وتجديد تأشيرات الإقامة، ضمن برنامج «وقايتي» الذي يغطي 20 مركزاً موزّعة في دبي والإمارات الشمالية، وتوفير خدمات سريعة ومتكاملة، والحصول على نتائج الفحص خلال أقل من 24 ساعة، من خلال الاعتماد على الحلول الذكية وتعزيز سلاسة الإجراءات وضمان سرعة الإنجاز.

وتتوزّع المراكز الـ20 التي تقدّم خدمات «وقايتي» على مستوى دولة الإمارات، بواقع سبعة مراكز في دبي، وستة مراكز في الشارقة، ومركزين في عجمان ومركزين في رأس الخيمة، ومركزين في الفجيرة، ومركز واحد في أم القيوين.

وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أطلقت، أخيراً، خدمة «تجديد الإقامة من المنزل» التي تتيح للمقيمين في الدولة إجراء الفحص الطبي المطلوب لتجديد الإقامة، من دون الحاجة إلى زيارة المراكز الطبية، من خلال فريق طبي متخصص يصل إلى منزل المتعامل في الوقت الذي يحدده، في خطوة جديدة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتقديمها بأساليب أكثر مرونة وراحة للمتعاملين.

• 20 مركزاً تابعة لـ«وقايتي» موزّعة في دبي والإمارات الشمالية.