2100 طفل يستفيدون من «عيادة الأمل» في «دبي الصحية»

نظمت «دبي الصحية» نسخة جديدة من مبادرة «عيادة الأمل» الخيرية في «مستشفى الجليلة» للأطفال التابع لها، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأطفال، حيث استفاد منها 600 طفل من مختلف الجنسيات، وسجلت مبادرة «عيادة الأمل»، منذ انطلاقها في مارس عام 2024، زيادة في عدد المستفيدين بنسبة 130% مقارنة بالنسخة الأولى، ليصل إجمالي عدد الأطفال المستفيدين إلى أكثر من 2100 طفل، ما يعكس التزام «دبي الصحية» بتوسيع نطاق المبادرة وتعزيز أثرها المجتمعي.

وقدمت العيادة في نسخة هذا العام رعاية طبية شملت أكثر من 15 تخصصاً، من بينها طب الأطفال العام، وأمراض القلب، والأعصاب، والكلى، والجهاز الهضمي، والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الدم والأورام، والعلاج الطبيعي، والتغذية، وطب الأسنان، وجراحة العظام والأطفال، والسمعيات، وطب العيون، إلى جانب تخصصات أخرى.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني: «تجسد المبادرة قيم العطاء والتكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات، ونواصل في مؤسسة الجليلة دعم مبادرات هادفة ومستدامة من خلال المساهمات المجتمعية، بما يعكس نهج دولتنا في جعل خدمة الإنسان أولوية، ويعزز ثقافة العمل الخيري كقيمة أصيلة في مجتمعنا».

وقال المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، الدكتور محمد العوضي: «تعكس عيادة الأمل كيف يمكن للعمل التطوعي والشراكات المجتمعية أن تتحول إلى أثر حقيقي في حياة الأطفال وأسرهم. ونؤمن بأن حصول كل طفل على الرعاية التي يحتاجها هو مسؤولية مشتركة، وأن التكافل المجتمعي هو السبيل إلى بناء مستقبل أكثر صحة للأطفال، حيث يؤكد نجاح هذه النسخة من المبادرة أهمية مواصلة هذا النموذج الإنساني للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين تجسيداً لعهد دبي الصحية: المريض أولاً».