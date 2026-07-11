تعاون بين «دبي الصحية» و«منظومة Rush» لتعزيز جودة الرعاية الصحية

وقعت «دبي الصحية» اتفاقية تعاون مع «منظومة جامعة» Rush «الطبية»، التي تصنف ضمن أفضل الأنظمة الصحية الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية من حيث الجودة ونتائج المرضى ومعايير السلامة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، والرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة Rush الطبية والرئيس التنفيذي للمركز الطبي لـ«جامعة Rush»، الدكتور عمر لطيف، بحضور مدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي.

وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين نتائج المرضى ودعم ثقافة التعلم المستمر إلى جانب تبادل الخبرات ودعم منظومة البحث والابتكار والصحة الرقمية وتطبيق معايير الجودة والسلامة الدولية، إضافة إلى تنمية مهارات الكوادر في المجالات الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساندة والقيادية.

وأعرب الدكتور عامر شريف عن اعتزازه بالشراكة مع «منظومة جامعة Rush الطبية» التي تمثل إضافة نوعية لمسيرتنا نحو ترسيخ نموذج للرعاية الصحية يرتقي بصحة الإنسان، حيث تأتي الاتفاقية لدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية من خلال تكامل الخبرات بين الجانبين للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى.

وأضاف أن الشراكة ستسهم في دعم نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل عبر الربط بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف وتطوير المهارات المهنية في مختلف التخصصات، إضافة إلى دفع مسيرة البحث العلمي بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة مستقبل القطاع الصحي ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عمر لطيف إن الشراكة مع «دبي الصحية» تمثل منصة مهمة للارتقاء بجودة الرعاية، كما تفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة وتكامل الخبرات.