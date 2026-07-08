"صحة أبوظبي" تطلق مركز التميز للأمراض النادرة

وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، و"أسترازينيكا"، و"بيور هيلث" مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 في مدينة سان دييغو الأمريكية، لإطلاق مركز التميز للأمراض النادرة في أبوظبي.

وسيكون المركز منصةً رائدةً للتشخيص والعلاج والمتابعة والبحث العلمي والتعليم ورعاية المرضى، مع تركيز خاص على الاضطرابات النادرة المتعلقة بالأيض وأمراض الكلى والدم. ويهدف المركز، عبر الجمع بين جهود الأطباء والباحثين وشركاء المنظومة الصحية، إلى وضع معيار جديد لرعاية الأمراض النادرة في المنطقة. كما يسعى إلى تقليل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية لبعض هذه الحالات المرضية على الأُسر والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية، ليمثل نموذجاً عملياً يجسد منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي، من خلال تسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى نتائج صحية ملموسة للمرضى على أرض الواقع.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي: " تجمع دائرة الصحة – أبوظبي شراكة استراتيجية راسخة مع كلٍ من أسترازينيكا وبيور هيلث، ويسعدنا اليوم تفعيل مركز التميز للأمراض النادرة بالشراكة معهما. ومن خلال الاستفادة من منظومة أبوظبي المتكاملة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومن الإمكانات العلمية والتشغيلية لشركائنا، ستسهم هذه الشراكة في تسريع الابتكار في مجالات الاكتشاف المبكر للأمراض النادرة وتشخيصها وعلاجها. ومن خلال توحيد جهود مختلف الشركاء ضمن منظومة متكاملة، ستسهم هذه المبادرة في الارتقاء برعاية الأمراض النادرة وتحسين جودة حياة المرضى، بما يعزز منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في علوم الحياة."

وقال، رئيس أسترازينيكا لمنطقة الخلي، سامح الفنجري: "قد لا تحظى الأمراض النادرة باهتمامٍ كافٍ نظراً لأنها تصيب أعداداً محدودة نسبياً من الأفراد، إلا أن تأثيرها على المرضى وعائلاتهم بالغ الأثر، كما أن تداعياتها التراكمية على المجتمعات كبيرة وعميقة. ومن خلال توحيد جهودنا مع دائرة الصحة – أبوظبي وبيورهيلث، يمكننا الجمع بين العلوم القادرة على تحقيق تغيير نوعي والخبرات العالمية من جهة، والنظام الصحي المتطور عالمياً في الإمارة من جهة أخرى، لإحداث فرق حقيقي في حياة المرضى. ويتمثل هدفنا المشترك في ضمان وصول الرعاية لجميع المرضى، وأن يحصل كل مريض على التشخيص الصحيح في أقرب وقت ممكن، وعلى الرعاية المناسبة طوال المدة التي يحتاجها".

وتستند هذه الاتفاقية مباشرةً إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها دائرة الصحة – أبوظبي و"أسترازينيكا" خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 لإنشاء مركز التميز للأمراض النادرة في أبوظبي، وهي شراكة هدفت للاستفادة من البنية التحتية الصحية المتقدمة في الإمارة، بما في ذلك برنامج الجينوم الإماراتي، إلى جانب الخبرات العالمية التي تمتلكها "أسترازينيكا" في مجال إدارة الأمراض النادرة. وتمثل الاتفاقية الثلاثية الموقّعة اليوم خطوة متقدمة لترجمة هذا الالتزام إلى واقع عملي من خلال انضمام "بيورهيلث" كشريك لتشغيل المركز.

وأضافت الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، شايستا آصيف: "يواجه كل شخص مصاب بمرض نادر، وكل فرد من أفراد أسرته، صعوبات جمّة تتمثل في طول رحلة التشخيص وغموض تفاصيلها وما يصاحب ذلك من تحديات. لذلك فإن تغيير هذا الواقع يستدعي أكثر من مجرد تحقيق التميز السريري، إذ يتطلب وجود مؤسسات توحد جهودها لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تيسير هذه التجربة وتعزيز كفاءتها. ونحن اليوم في "بيورهيلث" فخورون بشراكتنا مع دائرة الصحة – أبوظبي و"أسترازينيكا" لتفعيل مركز للتميز يجمع بين الخبرات الرفيعة والقدرة العالية على الابتكار إلى جانب التعاون الوثيق، بما يعزز في النهاية من فاعلية رعاية الأمراض النادرة في دولة الإمارات. ومعاً، نمضي نحو ترسيخ دعائم إمكانات نوعية، وشراكة وثيقة، ونموذج متكامل للرعاية الضرورية للارتقاء بحياة المرضى الذين يعيشون مع الأمراض النادرة، بما يعزز بصمتنا في صناعة مستقبل الرعاية الصحية التخصصية".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون دائرة الصحة – أبوظبي و"بيورهيلث" و"أسترازينيكا" ضمن عدة محاور رئيسية، تشمل تفعيل المركز كنقطة محورية لرعاية الأمراض النادرة، وتطوير نموذج متكامل للتشخيص والعلاج والرعاية مدى الحياة، وضمان حصول المرضى على خدمات متخصصة بصورة وافية ومستدامة دون انقطاع، وتعزيز البحث العلمي والتجارب السريرية وإنتاج الأدلة المستندة إلى الممارسة الواقعية، إلى جانب التعليم والتدريب وبناء القدرات لتعزيز الخبرات الطبية المحلية، ووضع إطار حوكمة مشترك للإشراف وتقاسم المسؤوليات طوال فترة التعاون.

ويجمع هذا التعاون بين القدرات العلمية والحضور العالمي لـ "أسترازينيكا"، والخبرات التشغيلية النوعية التي تتمتع بها "بيورهيلث" في منظومة الرعاية الصحية بدولة الإمارات، إلى جانب الدور التنظيمي الريادي والرؤية الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لعلوم الحياة والابتكار الطبي. ومن خلال هذا التعاون، سيعمل الشركاء الثلاثة على إعادة رسم مسار رعاية الأمراض النادرة في الإمارة، وبناء نموذج يفيد المرضى في المنطقة وخارجها.